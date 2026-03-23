清明連假省道易壅路段、時段曝！ 搭客運最多享42折優惠

清明連假客運優惠。（公路局提供）

4天清明連假（4月3日至6日）將至，交通部公路局預估，清明節連假第二天（4月4日）上午將是車潮尖峰，因此也預測省道易壅塞路段及時段，建議民眾多加利用大眾運輸，如86條中長途國道客運路線享6折優惠，加上TPASS2.0常客30%回饋，兩者疊加最高享42折優惠等，節省行車時間並避開易壅塞時段。

公路局表示，為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自連假前1日至最後1日推出多項客運優惠措施，包含86條中長途國道客運路線享6折優惠，登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2-3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，兩者疊加最高享42折優惠；搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；以及指定幸福巴士免費。

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在公路交通方面，公路局預估，清明節連續假期車潮自4月2日（星期四）下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在4月5日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道如：台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南至玄寶大橋路段及中彰大橋等；或是銜接高速公路的路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

另外，重要觀光風景地區鄰近路段，也容易出現壅塞，如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段及台21線日月潭週邊等。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

銜接國道易壅塞路段。（公路局提供）

觀光風景區易壅塞路段。（公路局提供）

主要城際道路易壅塞路段。（公路局提供）

重要路段交通疏導措施。（公路局提供）

連假疏運措施及路況資訊，可下載App觀看最新路況。（公路局提供）

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