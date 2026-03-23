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    首頁 > 生活

    高雄老舊大樓修繕有補助 共用部分最高可領1萬元

    2026/03/23 11:06 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市屋齡30年以上房屋，估計超過64萬棟。（記者葛祐豪攝）

    高雄市屋齡30年以上房屋，估計超過64萬棟。（記者葛祐豪攝）

    為協助社區維護老舊公共設施安全，高雄市工務局今（23）日宣布，今年度「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，即日起受理申請，期限至今年12月1日止，補助範圍以大樓共用部分為限，最高可補助1萬元。

    高雄市屋齡30年以上房屋，估計超過64萬棟，數量在六都排名第三，50年以上的老宅比例更達15％。隨著使用年限增加，不少大樓公共設施設備逐漸老化，高市府多年來推動相關補助，協助社區改善老舊設施，減輕住戶修繕負擔，近年申請情況踴躍，尤其外牆磁磚剝落與電梯設備修繕，成為多數社區申請的重點項目。

    工務局今天表示，115年度「公寓大廈共用部分維護修繕費用補助」，即日起受理申請，使用執照於84年（含）以前核發的公寓大廈，每案最高可補助1萬元；85年（含）以後核發者，每案最高補助5000元，補助範圍以大樓共用部分為限，包括電梯、水塔、外牆修繕、排水溝渠清潔等項目，均可提出申請。

    工務局進一步說明，凡建築物領得使用執照滿5年，且已依《公寓大廈管理條例》成立管委會或推選管理負責人，並完成報備程序者，即可提出申請。申請時須填具申請書，並檢附施工前、後現場照片、相關領據等文件。由於年度預算有限，提醒符合資格且有修繕需求的社區儘早提出申請，逾期或經費用罄將不再受理。

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