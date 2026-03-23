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    首頁 > 生活

    加碼教師行政獎金惹議 桃學產批教育部掩蓋人力荒

    2026/03/23 11:18 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府今年1月宣布加碼兼任行政教師獎金，希望改善校園行政大逃亡現象。（資料照，桃園市教育局提供）

    桃市府今年1月宣布加碼兼任行政教師獎金，希望改善校園行政大逃亡現象。（資料照，桃園市教育局提供）

    台北市、桃園市等7縣市陸續宣布在教育部的基礎下加碼教師行政獎金，教育部近日建議地方改採激勵措施，桃園教師會暨桃園市各級學校產業工會今（22）日斥教育部「用激勵名義掩蓋結構崩盤」，並提出薪資結構化、尊重地方自治、行政減量落實3點訴求，呼籲中央正視結構問題，勿再以「制度話術」回應「教育現場」困境。

    目前有7縣市宣布加碼教師行政獎金，其中，桃園市在今年1月宣布，在教育部的基礎上，每位兼任行政教師每月再加發1000元，調整後3級行政獎金將提高為第1級每月加發3000元、第2級每月加發2500元、第3級每月加發2000元，全桃園估計有逾4500位兼任行政教師受惠。

    桃學產理事長陳俊裕質疑，教育部建議地方，加碼教師行政獎金用激勵措施取代，此舉是將常態行政職務矮化為短期激勵項目，無視校園行政人力荒的結構性問題，更是在玩弄制度話術，模糊制度責任，將應由中央處理的修法責任轉嫁地方。

    此外，行政職務是校務運作的常態性工作，並非臨時性的專案任務，若將其待遇與激勵措施掛鉤，不僅無助於穩定人力，反而可能造成校園內部對立與標籤化。

    教師會也提出3點訴求，呼籲中央正視，並強調目前基層學校普遍面臨「行政大逃亡」現象，教師兼任行政意願低落已成常態，需要的不是更多名目的小額激勵，而是能讓基層教師安心留任行政職的尊嚴環境。

    相關新聞請見：

    跟進北市 張善政宣布兼任行政教師每月加發1000元

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