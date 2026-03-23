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    首頁 > 生活

    驚！嘉市國中校園水溝藏大蜂窩 一掀蓋逾萬隻蜜蜂齊舞

    2026/03/23 11:02 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市消防局捕蜂捉蛇隊在水溝裡找到大蜂窩。（鄭榮貴提供）

    嘉義市消防局捕蜂捉蛇隊在水溝裡找到大蜂窩。（鄭榮貴提供）

    春分時節萬物復甦，嘉義市消防局捕蜂捉蛇隊日前接獲民生國中有蜂窩需協助摘除，隊員到場發現，蜂窩築巢在水溝內，水溝蓋一掀開，逾萬隻蜜蜂湧出飛舞，研判蜂窩至少5層蜂壁大；為避免傷害蜜蜂，捕蜂人員以誘捕方式將蜜蜂先引導至黑色捕蜂袋找到女王蜂，再誘捕蜜蜂至蜂箱中，解除蜜蜂危機。

    嘉義市防災士協會理事長、捕蜂捉蛇隊成員鄭榮貴昨臉書分享捕蜂過程影片，捕蜂人員一掀開水溝蓋，眼前赫然出現一個大蜂窩，上面爬滿密密麻麻蜜蜂，捕蜂人員隨即引誘女王蜂離巢，再吸引逾萬隻蜜蜂飛進蜂箱，完成捕蜂任務。

    網友看到影片留言「標準野蜜」、「哇~這一顆太狂了」、「嚇死寶寶」，還有人好奇捕蜂人員「為什麼不會被叮？」

    鄭榮貴說，春夏交替之際，是蜜蜂頻繁活動、繁殖的季節，而蜜蜂喜歡潮濕的地方，因此才有蜂窩被築巢在水溝情形；經過一個冬天，蜜蜂開始工作、覓食，比較不具攻擊性，但身體過敏者被蜂叮咬還是會有過敏現象，呼籲民眾必須小心。

    鄭榮貴表示，此案是3月初接獲民生國中向嘉義市消防局報案，捕蜂捉蛇隊人員出動前往捕蜂，因蜜蜂是益蟲，採取誘捕方式而不用殺蟲劑，花約2小時順利摘除蜂窩。

    蜜蜂喜愛潮濕處，築了個大蜂窩在水溝蓋下方。（鄭榮貴提供）

    蜜蜂喜愛潮濕處，築了個大蜂窩在水溝蓋下方。（鄭榮貴提供）

    捕蜂人員以誘捕方式吸引蜜蜂離巢。（鄭榮貴提供）

    捕蜂人員以誘捕方式吸引蜜蜂離巢。（鄭榮貴提供）

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