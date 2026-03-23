新竹地區徵才活動3/26登場 欣興電子工程師職缺上看80K

「2026年新竹地區現場徵才活動」徵才活動，協助不同背景與職涯階段的求職者都能找到合適的工作。（資料照）

「2026年新竹地區現場徵才活動」本週四（26日）上午10點到下午2點，將在新竹產業園區服務中心2樓登場，以科技與傳統製造業為主，將有21家知名廠商提供1480個職缺；其中，欣興電子釋出智慧製造系統開發工程師及IIS系統網路工程師都上看80K，全場最高。

主辦單位勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心主任陳玉秋表示，春節後是企業補實人力與求職者轉職的重要時期，這場徵才邀請到欣興電子、緯創資通、恆勁科技、矽格、鴻佰科技、欣銓科技、和淞科技、遠東SOGO百貨、六福村等企業共襄盛舉。

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職缺類型涵蓋產品設計開發工程師、設備工程師、品保工程師、技術員、製造主任與採購主任等技術與管理職位，同時也釋出商場營運管理人員、國內外業務專員及物流人員等多元職缺。薪資方面，恆勁科技研發工程師與弘翰科技物流專員等職缺上看70K。更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站查詢。

陳玉秋表示，活動除安排現場面試外，也設置「就業促進專區」，提供職涯諮詢及相關就業資源說明，協助求職者掌握產業趨勢與政策措施。當天只要面試3家廠商，即可參加「紅包抽抽樂」活動，獎品包含HERAN除濕機、野餐墊、超商商品卡及多項精美小物，每人限參加1次，獎品數量有限，送完為止。

此外，勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力。例如提供免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，掌握自身職涯雛形；Jobooks工作百科提供的各項行業、職業資訊介紹，涵蓋工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等，讓民眾掌握職場產業資訊、訂定求職目標，查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展藍圖。

「2026年新竹地區現場徵才活動」本週四（26日）上午10點到下午2點，將在新竹產業園區服務中心2樓登場。（圖由竹北就業中心提供）

「2026年新竹地區現場徵才活動」，共計21家廠商提供1480個職缺。（圖由竹北就業中心提供）

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