為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部推動教學訪問教師計畫 縮短城鄉教育差距

    2026/03/23 10:26 記者林曉雲／台北報導
    嘉義縣阿里山鄉達邦國小將鄒族小米酒結合數學課程。（教育部提供）

    嘉義縣阿里山鄉達邦國小將鄒族小米酒結合數學課程。（教育部提供）

    為縮短城鄉教育落差並強化偏鄉教學支持，教育部推動「教學訪問教師計畫」，115學年度即日起開放申請至3月31日，邀請具備教學熱忱的教師投入偏鄉教學現場，透過專業陪伴與交流，為偏遠地區學校注入穩定且長遠的教育能量。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，該計畫透過一般地區與偏遠地區教師的雙向交流，促進教學經驗傳承與創新，並藉由長期陪伴與專業對話，協助偏鄉學校建立教學支持系統與教師社群，進一步帶動校園文化轉型，讓教育資源得以更均衡發展。

    桃園市大溪國中的教學訪問教師張致信，運用自然領域專長與花蓮縣富源國中合作，導入「筆記引導策略」，協助學生從生活中發掘研究議題並建立邏輯思考能力，最終在「太平洋盃小論文競賽」中榮獲2金1銀，顯著提升學生學習動機，也帶動校內教師專業成長。

    嘉義縣阿里山鄉達邦國小在新竹市竹科實小教師朱志青協助下，推動數位教學與跨校教師社群，並將數學課程融入鄒族文化，例如結合傳說故事設計解謎課程，使學生在文化情境中學習抽象概念，不僅提升學習興趣，也強化文化認同與自信。

    蔡宜靜指出，「教學訪問教師計畫」不僅是教學支援，更是促進教育公平的重要政策，透過教師專業交流與在地連結，逐步縮小城鄉差距，鼓勵各校盤整需求、踴躍申請，共同打造更具韌性與多元發展的教育環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播