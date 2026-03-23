教育部推動教學訪問教師計畫 縮短城鄉教育差距

嘉義縣阿里山鄉達邦國小將鄒族小米酒結合數學課程。（教育部提供）

為縮短城鄉教育落差並強化偏鄉教學支持，教育部推動「教學訪問教師計畫」，115學年度即日起開放申請至3月31日，邀請具備教學熱忱的教師投入偏鄉教學現場，透過專業陪伴與交流，為偏遠地區學校注入穩定且長遠的教育能量。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，該計畫透過一般地區與偏遠地區教師的雙向交流，促進教學經驗傳承與創新，並藉由長期陪伴與專業對話，協助偏鄉學校建立教學支持系統與教師社群，進一步帶動校園文化轉型，讓教育資源得以更均衡發展。

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桃園市大溪國中的教學訪問教師張致信，運用自然領域專長與花蓮縣富源國中合作，導入「筆記引導策略」，協助學生從生活中發掘研究議題並建立邏輯思考能力，最終在「太平洋盃小論文競賽」中榮獲2金1銀，顯著提升學生學習動機，也帶動校內教師專業成長。

嘉義縣阿里山鄉達邦國小在新竹市竹科實小教師朱志青協助下，推動數位教學與跨校教師社群，並將數學課程融入鄒族文化，例如結合傳說故事設計解謎課程，使學生在文化情境中學習抽象概念，不僅提升學習興趣，也強化文化認同與自信。

蔡宜靜指出，「教學訪問教師計畫」不僅是教學支援，更是促進教育公平的重要政策，透過教師專業交流與在地連結，逐步縮小城鄉差距，鼓勵各校盤整需求、踴躍申請，共同打造更具韌性與多元發展的教育環境。

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