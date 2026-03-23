為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026台北生技獎即起受理企業報名 總獎金600萬

    2026/03/23 10:11 記者蔡愷恆／台北報導
    「2026台北生技獎」即日起至6月2日受理全國生技企業及跨域生技發展之創新科技企業報名。（台北市產發局提供）

    「2026台北生技獎」即日起至6月2日受理全國生技企業及跨域生技發展之創新科技企業報名。（台北市產發局提供）

    「2026台北生技獎」即日起至6月2日止，受理全國生技企業及跨域生技發展之創新科技企業報名，總獎金達600萬元。台北市產發局表示，為全國唯一由政府主辦、免報名費且總獎金最高之生技競賽，透過嚴謹審查機制發掘具創新量能與市場潛力的企業單位。

    產發局表示，「台北生技獎」邁入第23屆，累計頒發逾300件績優標的，至今獎金達1.2億元。歷屆得獎企業除了仲恩生醫推進幹細胞新藥臨床二期並進軍日本外，安基生技推進罕見疾病新藥臨床也布局孤兒藥，同時，台康生技生物相似藥取得歐美法規進展等。

    「2026台北生技獎」持續鼓勵企業創新、跨域整合及國際市場布局，設置「創新技術獎」、「國際躍進獎」與「跨域卓越獎」等獎項，其中「創新技術獎」依產業領域分為「製藥組」、「醫療器材組」與「應用生技組」，讓各類生技產品與技術皆有獨特舞台。

    產發局也為了加碼支持台北市生技企業，設立特別獎「台北生技之星」，從台北市參賽企業甄選發展績效優異且具特色者給予額外表彰。產業局指出，得獎企業除可獲得獎金，還有機會參加市府海外生技展會參展計畫，拓展國際市場版圖，締造資金與商機交流契機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播