雪見遊憩區奪全台政府機關首張場館服務碳足跡標籤 將打造低碳公園

位於苗栗縣泰安鄉的雪見遊憩區，為全台第一個取得環境部場館服務碳足跡標籤的政府機關。（圖由雪管處提供）

雪霸國家公園管理處為推動淨零減碳永續行動，去年起開始推動園區轄下服務場館碳足跡盤查作業。依據行政院環境部與ISO相關標準進行，耗時將近一年的時間完成盤查與查證作業，雪見遊客中心暨管理站場館服務碳足跡為22 gCO₂e／m2·h，於今年初取得環境部場館服務碳足跡標籤認證，雪管處指出，雪見遊憩區為全台第一個取得環境部場館服務碳足跡標籤的政府機關，以打造成為低碳公園為目標。

雪管處表示，雪見遊憩區海拔1870公尺，是許多民眾熱愛的戶外探訪地點，擁有豐富多樣的中海拔森林生態，雪管處自2024年開始已連續3年進行森林碳匯的調查，並設立中海拔森林碳匯調查的永久樣區。去年雪管處委外對雪見遊客中心與管理站依據環境部「23-009場館服務第1.0版」與ISO 14067:2018標準完成場館服務碳足跡盤查，通過台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）第三方查證，取得碳足跡查證聲明書。

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雪管處指出，雪見遊客中心及管理站場館服務計算範圍涵蓋雪見遊客中心暨管理站、備勤空間與相鄰之休憩與停車空間，碳足跡總計為22 gCO₂e／m2·h，其中98.6%來自「服務階段」，代表場館營運行為為主要排放來源，盤查採用超過91%一級數據，表示盤查結果具高可信度，盤查結果於今年初取得環境部場館服務碳足跡核定，成為高山場域推動淨零行動的重要里程碑。

雪管處表示，已邀請雪見地區部落各領域代表共同掛上碳足跡標籤，並推動短、中、長程的節能減碳策略，打造成為低碳公園為目標；未來也將持續進行園區碳匯的調查及汶水園區、觀霧及武陵遊憩區的碳足跡盤查，並推動各項節能減碳的工作，讓國家公園不僅守護自然生態，也將成為氣候行動的示範者。

環境部核定雪見遊客中心及管理站場館服務碳足跡標籤。（圖由雪管處提供）

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