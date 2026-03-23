地球磁場擾動指數遽增達G3等級 氣象署示警：導航無線電恐中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室今上午8點半發布太空天氣警示訊息，提醒因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級，持續24小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。（圖擷自太空天氣作業辦公室）

中央氣象署太空天氣作業辦公室今上午8點半發布太空天氣警示訊息，提醒因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級，持續24小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

今晨5點太空天氣作業辦公室先發布地球磁場擾動天氣報告，指因行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數（Kp）增強且達到G2等級，最大規模為Kp6.33。影響時間約持續7小時。

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太空天氣作業辦公室也提出將造成的影響，包含高緯度地區電力系統可能出現電壓異常，若持續較久將導致變壓器損壞。高頻無線電通訊出現訊號衰減現象，極光活動最低出現於磁緯55度的地區。地面控制中心可能需要針對飛行器進行姿態調整。另外，飛行阻力的增加，將影響衛星軌道預測。

今上午8點半太空天氣作業辦公室再發布太空天氣警示訊息，提醒因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到中度（G3）等級，預估對電力系統部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。至於人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

太空天氣作業辦公室提到，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。（圖擷自太空天氣作業辦公室）

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