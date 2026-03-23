設專責觀護署拆校園不定時炸彈？ 司法院、法務部不同調

立法院教育委員會今日召開「校園安全與受教權的平衡」公聽會。（記者林曉雲攝）

新北國中生割頸案後，面對高風險學生，如何在維護校園安全與保障學生受教權間取得平衡，立法院教育委員會今（23）日召開「校園安全與受教權的平衡」公聽會，聚焦建立介於一般學校與少年司法體系之間的中介機制，補足現行制度的銜接斷層，以有效拆校園裡不定時炸彈，但對是否設立專責觀護署，司法院和法務部不同調。

教育部政次張廖萬堅說明，「少年事件處理法」修正強調行政先行與去標籤化，學校應優先透過輔導機制處理學生偏差行為，自2024年起推動過渡性教育措施，針對高風險學生在返校前提供1至2個月輔導與生活重建，同時透過通報與個案會議整合教育、社政與司法資源，學生返校後亦建立轉銜與追蹤機制。

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張廖萬堅表示，目前已建立三級輔導制度，針對適應困難或偏差行為學生提供分級輔導，並持續補充人力資源，自114學年起，國中小專任輔導教師將增加2592人，專任專業輔導人員增加213人，同時補助國中增置學務人力633人，強化校園安全與輔導量能，各縣市亦設有矯輔班、資源式中途班等多元措施，協助學生復學與適應。

司法院少年及家事廳長鍾宗霖說明，去（2025）年已進行109件高風險個案整合處理，其中有21人經評估不適合直接返校，轉介至過渡性中途學校安置；另亦有交付觀察等處遇，並透過縣市政府與少年法庭建立跨系統合作機制，針對少年保護官人力不足問題，應優先強化保護與輔導機制，而非另設觀護署；少年前案紀錄塗銷，則研議依情節輕重分為4級處理，以兼顧矯治與權益保障。

法務部參事汪南均表示，矯正署共有4所少年矯正學校，敦品、誠正及勵志中學為技術型高中，明陽中學為綜合型高中，因少年與成人觀護業務分屬不同體系，易造成輔導中斷與資源分散，認為有必要成立專責的觀護署，以整合資源、提升連續性輔導效能，並符合國際趨勢，至於少年犯罪紀錄塗銷年限，涉及隱私與公共利益平衡，法務部尊重司法院權責。

國教盟理事長王瀚陽表示，教育部相關預算編列上億元，實際收案人數卻有限，主因在於是否啟動機制由少年法官裁量，質疑現行機制權力過度集中，少年保護官與調查官皆受少年法官指揮，缺乏外部監督與資訊透明，影響制度信任，建議應明確界定「輔導無效」標準，並強化審議機制的多元代表性，納入心理師、社工及家長等專業與利害關係人。會議進行中。

教育部政次張廖萬堅說明，目前已建立三級輔導制度，針對適應困難或偏差行為學生提供分級輔導，並持續補充人力資源。（記者林曉雲攝）

國教盟理事長王瀚陽質疑，教育部相關預算編列上億元，實際收案人數卻有限，主因在機制權力過度集中，是否啟動機制由少年法官裁量。（記者林曉雲攝）

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