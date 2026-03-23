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    首頁 > 生活

    南韓「雙基」攻港都掀追星潮 高雄星級飯店推「搖滾區住房」

    2026/03/23 10:01 記者葛祐豪／高雄報導
    入住高雄漢來高樓層套房送「雙基」演唱會搖滾區門票。（漢來提供）

    入住高雄漢來高樓層套房送「雙基」演唱會搖滾區門票。（漢來提供）

    隨著4月清明4天連假將至，南台灣旅遊市場逐漸升溫，加上演唱會熱潮持續助攻，高雄觀光依舊是熱門焦點。南韓兩大男神李洪基與李昇基，「雙基」首次海外聯手舉辦演唱會，將於4月4日在高雄流行音樂中心登場，高雄漢來飯店推出「雙基搖滾區直達專案」，能近距離欣賞偶像精彩演出。

    高雄漢來飯店表示，隨著李洪基與李昇基《2026 OURIS LIVE CONCERT 【MIRACLE】 IN KAOHSIUNG》即將登場，近期已明顯感受到演唱會與連假雙重效應，帶動不同族群旅客提前規劃高雄行程，因此推出「雙基搖滾區直達專案」，只要1萬5015元就可入住高樓層豪華套房，並獲得兩張價值共1萬3360元的演唱會搖滾區門票，同時享海港自助餐廳早餐、貴賓軒禮遇、Mini Bar免費使用等，打造一站式追星與住宿體驗。

    漢來飯店強調，透過高雄演唱會活動與住房產品結合，不僅吸引粉絲族群，也帶動外地旅客南下住宿，進一步放大演唱會經濟效益。

    另方面，隨著春季與連假到來，親子旅遊需求升溫，高雄漢來打造的「三麗鷗主題樓層」，為全台唯一整層樓皆以三麗鷗角色設計的住宿空間，串聯Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等八大人氣角色，打造18間不同主題房型。

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