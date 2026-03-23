前進突刺~刺！布農族射耳祭超嗨 延平鄉長帶頭秀刺刀術

台東縣延平鄉布農族射耳祭，老學長們與小學弟輪流上場演練刺槍術。（張博智提供）

雖說現代戰爭近身搏鬥鮮少派上用場，但日前台東縣延平鄉舉行布農族射耳祭時，加入ROTC年輕學生表演刺槍術，一套刺槍術喚回眾人當兵回憶、下場表演，想不到部落裡面人才濟濟其中還有「涼山鬼」。帶上這群「老兵」的鄉長余光雄說，能鼓勵年輕人從軍報國就值得了，刺刀術留到彈盡糧絕時，「誰敢侵我國、打我族人，絕對拚個死活」。

昨延平鄉射耳祭的這套刺槍術表演，本是請來附近軍營戰技術出，卻因近日演習、軍方無法再多派人力支援，這才找來本為鄰近部落的張博智教官，帶上輔英科大的ROTC學生，校方也是以「移地訓練」方式協助帶隊前往操演，學生們先後表演進退墊跺閃轉刺、基本刺槍、對刺一組及對刺二組，年輕人表演得太精彩、看得眾人熱血沸騰，其間宣布木槍、裝備供現場民眾表演，許多人都按耐不住、下場回味從軍生活。

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余光雄與鄉代主席邱文俊等人也上場，鄉民一見一群「歐吉桑」還敢拿著木槍上場演練也覺得新鮮，頓時哄當大笑，歡聲鼓掌，除了本身穿著族服練刺槍已經夠罕見，一群部落中老年人還不時故意耍寶、扭腰擺臀，有人偶爾是真的「突槌」引得部落婦女哈哈大笑。

其實這群人當中，除了余光雄本就職業軍人退伍，曾服役於飛彈砲兵，隊伍中還有涼山特勤、憲兵特勤隊、海特等退役軍人，就算這30年來再沒摸過木槍、練刺槍術，所有人一端起木槍，刺擊時，明顯看到刺出剎那的確真是「有練過的」，刺槍術已成肌肉記憶。張博智表示，雖久不練習，但刺槍時一股狠勁卻藏不住。

余光雄說，刺槍術的確在現代戰爭已難派上用場，但哪怕拚到最後一刻、彈盡糧絕，剩下刺刀也要拚。張博智說，現代戰爭的確難用上刺槍術，但「如果又遇上北捷有人無差別殺人呢？刺槍術就像劍道一樣，是運動，也是防身術，可以多爭取生存機會」。

刺槍術的確是運動及防身術，但也是殺人技。余光雄說，哪天真的被攻打，「我的孩子、部落孩子若戰死，妻子、族人被子彈、飛彈所傷，管你是中國還是哪國，我們絕對拚到底，哪怕手中只剩一把刀」，這次表演不只是讓年輕人知道「叔叔伯伯還是可以的」，同時能激起從軍熱情，鼓勵年輕人從軍報國就是好事。

老學長們與小學弟輪流上場演練刺槍術。（張博智提供）

「原地突刺，刺！」穿著布農族傳統服的刺槍術的確少見。（張博智提供）

托擊。（張博智提供）

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