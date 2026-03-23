下樓就能借書！新北社區漂書計畫開放申請

新北市推動「社區漂書計畫」，與社區和里民活動中心合作設置漂書站，民眾下樓就能借書。（圖由新北市政府提供）

閱讀不一定要走進圖書館，住家樓下也能變身閱覽室！新北市推動「社區漂書計畫」，與社區和里民活動中心合作設置漂書站，由新北市立圖書館提供300至500本書籍，民眾不管是出門買早餐、下樓倒垃圾，就能順手就能帶1本書回家，培養閱讀習慣，享受療癒時光。

新北市政府官方臉書「我的新北市」表示，社區漂書計畫的補助對象為已完成新北市立公寓大廈（社區）管理委員會立案的公寓大廈或社區，以及各行政區的里民活動中心，以讀者捐贈至市立圖書館的資源作為漂書，主要類別為兒童繪本、青少年讀物、勵志、休閒、文學等，補助數量約300至500本。

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新北市立圖書館指出，為培養市民閱讀素養，活化社區閱覽資源，並倡導終身學習，提升讀書風氣，市圖自2019年推動「社區漂書計畫」以來，已與25個社區與里民活動中心合作，在社區角落設置漂書站，讓一本本好書在鄰里之間自由流動、溫暖分享。

部分社區的漂書站是居民親手打造，利用回收書櫃，在中庭或公共空間設置漂書櫃，每天經過的居民，總會停下腳步看看書櫃裡有沒有自己感興趣的書，媽媽帶著孩子在一旁說故事，長輩們交流最近看的健康書籍，漂書站成為社區最溫暖的角落。即日起可向新北市立圖書館提出申請，或電洽：（02）2953-7868#8409林先生。

有家長說，她在漂書櫃找到好幾本童書，有些在圖書館借不到，例如20年前出版、現已絕版的人魚公主故事書，小孩非常喜歡，漂書站的活動很有意義。

新北市推動社區漂書計畫，由新北市立圖書館提供300至500本書，在住家樓下就能享受閱讀的療癒時光。（圖由新北市政府提供）

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