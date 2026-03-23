電動車在台中市市政公園收不到訊號無法充電 ？網友:難怪車位很多

有網友質疑開電動車在市政公園要充電，竟收不到訊號。（記者蘇金鳳攝）

有網友在社群網路PO文，指第一次開電動車到台中市，到市政公園停車場充電，拿出手機掃碼準備充電，竟發現此停車場竟收不訊號，他在一個樓梯出口才發現有微弱一格訊號，才得以充電；該網友貼文引發熱議，有網友則底下留言，「不好意思讓你見證了台中市政府螺絲掉滿地」，也有網友說 「可以問一下你的電信是哪家？真的有夠爛 」。

對此，交通局表示，因民眾所用的電信業者不同，造成訊號強弱差異，將請市政公園停車場委外業者，加強於場內各點位測試各電信訊號強度，經檢測若有訊號不佳的情形，將再洽該電信公司加裝設備改善訊號強度。

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有民眾在thread上PO文指出，他第一次開電動車去台中，晚上住某飯店，結果飯店的充電位都被油車佔據，搜尋了一下附件的充電位置，發現台中市政府地下停車場有超充跟一般充電樁，而且顯示都沒人在用，滿心歡喜的開過去。

該位網友表示，開到停車場後看到大概有20幾個AC一般充電樁+8個DC超充，當他停好車後，拿出手機掃碼準備充電時，該停車場竟收不到訊號，「沒網路是要怎麼充電？」，他只能拿著手機在停車場裡遊蕩看能不能收到訊號，發現一個出口樓梯處有微弱的1格訊號，就只好在樓梯口開啟掃碼程式，然後衝到充電樁去掃barcode。

該網友一發文後，引發熱議，有人批市府「不好意思讓你見證了台中市政府螺絲掉滿地」「現在你知道我們台中的厲害了吧」，但也網友認為 「可以問一下你的電信是哪家？真的有夠爛」 「這麼多家電信。你用的剛好沒訊號，是誰的問題？」。

有網友指開著電動車到市政公園要充電，竟收不到訊號。（記者蘇金鳳攝）

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