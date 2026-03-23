乾旱持續！本週數波鋒面通過 氣象粉專：西部降雨仍有限

氣象粉專天氣風險指出，本週有數波鋒面通過，但西半部降雨有限，乾旱情勢依舊嚴重。（資料照）

中央氣象署預報，今天（23日）各地為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，本週有數波鋒面通過，但西半部降雨有限，乾旱情勢依舊嚴重。整體來看，本週台灣天氣呈現「北東多雨、西部乾旱」格局；南部則持續乾燥，日夜溫差大。

天氣風險分析師廖于霆今天上午在臉書貼文中表示，今天受微弱鋒面徘徊在北部海面影響，台灣北部和東半部地區出現零星短暫陣雨，天氣偏涼，北部白天高溫約25到27度，低溫18到20度，東半部如宜蘭、花蓮、台東降雨機率較高，台東山區午後容易有陣雨；中南部為多雲到晴，高溫28到30度，午後山區偶有短暫降雨，整體天氣仍偏暖。

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明天（24日）鋒面遠離，水氣減少，北部和東半部降雨趨緩，僅基隆北海岸、東北部及恆春半島有零星陣雨，北部高溫回升至25度左右，中南部維持28到30度，天氣相對穩定。

廖于霆分析未來1週天氣稱，週三（25日）、週四（26日）東北季風南下，北部和東半部降雨再度增多，北部高溫降至22到23度，體感偏涼；週五（27日）短暫回穩，各地多雲到晴，僅山區午後有零星陣雨，北部高溫回升至24到25度，中南部仍維持暖熱。

週六（28日）鋒面通過，北部、東半部及山區有局部降雨，北部高溫再下滑至22到24度；下週日（29日）冷空氣接力影響，北部、東半部持續有雨，北部低溫約17到18度，高溫僅20到22度，清晨和夜晚均偏涼。

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