犬隻咬人重傷頻傳！ 彰化4月巡迴打疫苗補破口

彰化縣近月來接傳發生多起犬隻攻擊路人，咬成重傷，埤頭7旬婦人被咬出200多處傷口，重傷住院治療。（民眾提供）

彰化縣近來接連發生流浪犬攻擊事件，和美、埤頭都有民眾被咬成重傷，不少犬隻被發現其實是遭棄養或長期放任在外遊蕩。動物防疫所雖然事後追查飼主，依法開罰3000元到1萬5000元，但類似情況仍一再發生，問題回到源頭管理。

為了降低風險，縣府將於下個月展開狂犬病預防注射及寵物登記巡迴服務，讓飼主就近替犬貓打疫苗、植入晶片。動防所提醒，狂犬病是人畜共通傳染病，一旦發病致死率接近100％，犬隻滿3個月就要每年接種1次疫苗，不能拖。

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巡迴活動從4月1日到4月23日共5場，福興、溪州、線西、北斗都是當日上午9點到11點，僅社頭鄉下午1點30分到3點30分。費用部分，狂犬病疫苗每劑140元；寵物登記與晶片植入依是否絕育及戶籍地不同，費用從100元到1300元不等。

動防所呼籲飼主別等出事才補救，按時打疫苗、做好管理，才能減少攻擊事件一再重演。飼主若未依規定為犬隻或放養貓施打疫苗，最高重罰15萬元；未辦理寵物登記與植入晶片，也可罰3000元到1萬5000元。

彰化縣動防所4月1日到23日在5個鄉鎮市舉辦狂犬病疫苗預防注射的巡迴活動。（縣府提供）

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