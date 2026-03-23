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    首頁 > 生活

    罕見過境鳥黦鷸 睽違10年重現澎湖馬公菜園濕地

    2026/03/23 09:04 記者劉禹慶／澎湖報導
    罕見過境鳥「黦鷸」，10年後重現澎湖菜園濕地。（鄭謙遜提供）

    罕見過境鳥「黦鷸」，10年後重現澎湖菜園濕地。（鄭謙遜提供）

    澎湖馬公菜園濕地新近來了1隻罕見嬌客黦鷸，睽違10年再度現身澎湖，澎湖縣野鳥學會研究調查組長鄭謙遜連續守候2日，終於捕捉拍攝到其身影。

    2022年澳洲昆士蘭大學研究團隊，為確認所繫放的1隻瀕危水鳥「黦鷸」是否平安，透過衛星發報器追蹤，認為飛來台灣機率高，請台灣鳥友協尋蹤影。在台南市政府農業局呼籲下，台南市生態保育學會在學甲濕地找到牠的蹤跡，創下學甲濕地史上首次發現鷸黦的紀錄。

    由於濕地生產力高，擁有豐富的食源、優良的環境，非常適合野生動物棲息。澎湖縣野鳥學會研究調查組長鄭謙遜，在馬公菜園溼地附近意外發現罕見過境鳥類黦鷸，距離澎湖上次發現已將近有10年，他經過連續2天的耐心守候與等待，終於在相隔近10年後，又在澎湖拍到牠的身影。

    根據文獻記載，黦鷸在亞洲東北部繁殖，包括西伯利亞到堪察加半島以及蒙古，繁殖棲地由沼澤和湖岸組成。大多數個體在非繁殖季節會前往澳大利亞沿海地區，一部分會前往南韓、泰國、菲律賓和紐西蘭，在這些地方牠們停留在河口、海灘和鹽沼；在遷徙期間，黦鷸通常會在黃海的泥灘上停留。

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