墾丁畢旅疑食物中毒「平反」！ 屏縣衛局：與業者食品無直接因果關係

墾丁大街常因消費事件被抹黑。（資料照）

北部某高中畢業旅行3月初南下墾丁，卻爆出疑似「8顆120元生蠔」引發集體不適事件，再次讓墾丁大街餐飲遭酸民針對。不過，屏東縣政府衛生局調查結果出爐，強調全案與業者供應食品無直接因果關係，為墾丁「平反」，地方也直指外界過早貼標籤，讓觀光區無辜中槍。

衛生局指出，3月5日接獲通報後，立即啟動疑似食品中毒調查，針對涉案餐廳進行行政稽查、疫調及環境採檢。結果顯示，在一名出現症狀學生的人體檢體中，驗出諾羅病毒與輪狀病毒，但現場採集的3件環境檢體均未檢出病原菌，無法證明與餐飲業者有關，依法認定不符合食品中毒案件。

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據調查，諾羅病毒傳染力極強，多透過人與人接觸、飛沫或污染物傳播，並非單純食材問題，尤其團體旅遊密集接觸，更容易交叉感染。此次6人出現高燒、嘔吐、腹瀉症狀，研判較可能為病毒在團體中擴散所致。

衛生局也呼籲，民眾外出用餐或旅遊期間，仍應落實手部清潔與飲食衛生，避免生食、注意食材新鮮與充分加熱，降低病毒感染風險。相關資料亦顯示，諾羅病毒潛伏期約10至50小時，症狀多於1至3天內緩解，但康復後仍可能具傳染力。

地方觀光業者則感嘆，事件初期未釐清即被放大渲染，對墾丁形象衝擊不小，如今真相逐步明朗，也盼外界給第一線業者一個公道，別讓墾丁再度成為輿論下的「代罪羔羊」。

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