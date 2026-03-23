80雄中雄女校友聚東京 台日聲樂家領唱「少年的我」憶青春

80位雄中、雄女校友齊聚日本東京舉行年會。（雄中全球校友總會提供）

台灣高雄中學全球校友總會於昨（22）日在日本東京舉行2026年全球校友年會，來自台灣、日本及美國等地的近80位校友，雄女校友會也熱情參與，展現了「南部首學」強大的全球向心力及延續台日民間交流的情感。

2023 年，當時高齡 94 歲的「灣生」雄中校友河野昭在東京獲頒高雄市榮譽市民，感泣直言「高雄是我的故鄉」，他人生大部分都忘了，但記得高雄。這趟日本聚會，雄中校長莊福泰也與雄中全球總會前會長劉仁義、日本校友會水城會長前往安養院探訪老學長河野昭，感人的是，門一打開，他身上穿著幾年前莊福泰送給他印著高雄中學的背心，且這幾次來看他，每一次都穿著這一件。

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雄中全球校友總會長孫正信指出，這次年會特別邀請著名聲樂家日本校友頌彥守真、台灣校友高慧容領唱聯誼曲「當我們小的時候」與「少年的我」大合唱，現場跨世代校友群起回憶起在雄中、雄女的青春少年時，這場大合唱更深化兩校校友跨國、跨界與跨校情誼。

雄中校長莊福泰在會中向海外校友分享母校近年的發展與創新，年會也安排了寶眷歌手陳珍儀的演出與抽獎活動，在自由交誼時間中，學長學妹們充分交流，展現了雄中人、雄女人在專業領域之外的深厚情誼。

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