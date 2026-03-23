為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    80雄中雄女校友聚東京 台日聲樂家領唱「少年的我」憶青春

    2026/03/23 08:44 記者許麗娟／高雄報導
    80位雄中、雄女校友齊聚日本東京舉行年會。（雄中全球校友總會提供）

    80位雄中、雄女校友齊聚日本東京舉行年會。（雄中全球校友總會提供）

    台灣高雄中學全球校友總會於昨（22）日在日本東京舉行2026年全球校友年會，來自台灣、日本及美國等地的近80位校友，雄女校友會也熱情參與，展現了「南部首學」強大的全球向心力及延續台日民間交流的情感。

    2023 年，當時高齡 94 歲的「灣生」雄中校友河野昭在東京獲頒高雄市榮譽市民，感泣直言「高雄是我的故鄉」，他人生大部分都忘了，但記得高雄。這趟日本聚會，雄中校長莊福泰也與雄中全球總會前會長劉仁義、日本校友會水城會長前往安養院探訪老學長河野昭，感人的是，門一打開，他身上穿著幾年前莊福泰送給他印著高雄中學的背心，且這幾次來看他，每一次都穿著這一件。

    雄中全球校友總會長孫正信指出，這次年會特別邀請著名聲樂家日本校友頌彥守真、台灣校友高慧容領唱聯誼曲「當我們小的時候」與「少年的我」大合唱，現場跨世代校友群起回憶起在雄中、雄女的青春少年時，這場大合唱更深化兩校校友跨國、跨界與跨校情誼。

    雄中校長莊福泰在會中向海外校友分享母校近年的發展與創新，年會也安排了寶眷歌手陳珍儀的演出與抽獎活動，在自由交誼時間中，學長學妹們充分交流，展現了雄中人、雄女人在專業領域之外的深厚情誼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播