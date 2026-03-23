努力3年多 竹縣長照社福產創共融園區BOT案確定「陣亡」

新竹縣長照社福產創共融園區BOT案基地，就在縣立新埔仁愛之家，但本案已確定「陣亡」。（記者黃美珠攝）

歷經3年多規劃辦理發包的「新竹縣新埔長照社福產創共融園區」BOT案，因為3次招商都無人問津，縣府評估大環境時空條件也已改變，簽結準備上報中央，宣告這個原期望延攬民間創意進入，建置100床住宿式長照機構和60人日照服務，並經營有特色餐飲、觀光休閒等附屬設施的促參案確定「陣亡」。

這個BOT基地就在閒置多年的縣立新埔仁愛之家，腹地將近7500坪，位於非都的山坡地保育區之特定目的事業用地上。

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縣長楊文科當年考慮縣內人口老化，但長照服務城鄉資源有落差，所以責成社會處爭取財政部補助650萬，於2022年11月啟動委外規劃，敲定將把現址地上物推平，全新重建為1個有100床住宿式，並可供60人日照服務的長照園區，這個區內另可獲特許經營樂齡住宿、青創辦公，也能有特色餐飲和觀光休閒等附屬設施，讓長照社福和產業共融也共榮。

為此，縣府隔年10月中應邀舉辦商機座談，2024年初也自辦了2場招商會，誰知同年6月中首次公告招商，僅1家參與投標，而到了真正評選說明的緊要關頭卻又撤案，後續2次再招商，統統都以無人問津作結。承辦的縣府社會處評估後，面對現實上簽中止計畫，今年縣府高齡長照處成立後接手，確定簽結本案。

由於財政部的補助款依實際進展採「擠牙膏式」核撥，全部經費還有270多萬原定6月初將撥付，因此縣府加緊作業，準備趕在這個期限前做出終止規劃的說明，上報財政部了解。

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