北豐南枯！氣象專家曝9水庫蓄水率未達50％「春雨挹注不夠解渴」

國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，全台主要水庫平均蓄水率約在65%左右，其中9座水庫蓄水率未達50%。（圖擷自林老師氣象站臉書）

國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，極端氣候影響，近期台灣降雨分布不均，全台主要水庫平均蓄水率約在65%左右，其中9座水庫蓄水率未達50%；他也呼籲，民眾及企業應節約用水，以利穩定用水至汛期時刻。

中央氣象署預報，今天（23日）基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東南部、屏東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，受到極端氣候影響，自去年11月進入枯水期之後，台灣降雨分布就相當不均，西半部地區降雨明顯偏少，整體水情呈現北豐南枯的狀態；尤其是新竹以南部分地區入流減少，但整體供水狀況依然穩定，尚無需過度緊張。

經濟部水利署現已提早啟動節水調度，積極強化相關防旱整備作業，各水庫也紛紛進行控管。林得恩說，雖然新竹部分水庫蓄水率較低，寶山第2水庫也已進入「減壓供水」階段，但透過應變調度，整體供水節奏都還在掌握當中。

貼文最後林得恩呼籲民眾及企業節約用水，以利穩定用水至汛期時刻。「單靠這幾天的春雨挹注，是不夠有效解渴的。」

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