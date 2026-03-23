03/23 各報重點新聞一覽

行政院副院長鄭麗君昨示警，若立法院遲未審議今年度總預算案，原已編列七十二億餘元的無人機預算無法執行，恐將衝擊我國無人機產業發展動能。（資料照）

自由時報

藍白不審中央政府總預算 72億預算卡關 鄭麗君：衝擊無人機發展

藍白拒審今年度中央政府總預算案，導致總預算案在立法院卡關逾半年。行政院副院長鄭麗君昨示警，若立法院遲未審議今年度總預算案，原已編列七十二億餘元的無人機預算無法執行，恐將衝擊我國無人機產業發展動能，影響台灣在全球供應鏈的戰略地位。

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澄清核電政策轉彎 賴總統：台灣非核家園 去年已達標

總統賴清德拋出核電重啟議題引發討論，他昨天強調，去年核二廠二號機停止運轉後，台灣已進入非核家園，電力供應穩定；但面對經濟發展、國際零碳趨勢，以及地緣政治等因素，政府依民意提出重啟，且須在核安無虞、核廢有解、社會有共識才會進行，未來將關注新技術並持續支持綠能發展。

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擔任第二層收水手與回水手 法官：屬詐團核心 重判8年、10年

翁姓、夏姓男子參與詐欺集團擔任第二層收水手，以分層方式透過最下層車手收取詐欺被害人贓款，先透過第一層收水手製造金流斷點，將贓款交由二人，再彙整贓款交給回水手葉男上繳，新竹地院認為其縝密分工已屬於詐團核心成員，不得輕判，最後依三人以上共同詐欺罪重判葉男十年、翁夏兩人各八年有期徒刑。

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聯合報

川普最後通牒 限伊朗48小時開放荷莫茲海峽

美國總統川普廿一日對伊朗發出最後通牒，要求伊朗四十八小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗發電廠。伊朗立即回嗆，若川普敢動手，伊朗將攻擊美國及其盟友在中東的能源和海水淡化設施，完全關閉荷莫茲海峽，讓油價維持高檔。

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非核政策轉彎 民團炸鍋、綠營質疑聲起

賴清德總統前天稱「核二、核三具重啟條件」，反核團體不滿炸鍋，在野黨也質疑「非核家園」政策轉彎。賴總統昨轉圜說，去年五月十七日，核三廠二號機停轉後就達到「非核家園」目標，未來是否重啟還要看核安會審查。不過，賴總統「返核」說法一出，不少民進黨立委接到支持者抗議電話，更有消息指出今年反核遊行將擴大舉辦。

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中國時報

川普48小時通牒 炸伊朗電廠

美以伊戰爭邁入第4周，荷莫茲海峽仍遭封鎖，嚴重干擾全球能源供應鏈。美國總統川普21日發出最後通牒，要求伊朗在48小時內開放海峽，否則將摧毀伊朗各處發電廠。伊朗則強硬警告，稱川普若真打擊該國發電廠，將攻擊美國、波灣國家的能源、海水淡化廠等基礎設施。

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賴總統稱去年即達成非核家園

賴清德總統21日宣布核二、核三廠具重啟條件，能源政策大轉彎，引發綠營反核派的不滿。賴清德與行政院長卓榮泰22日皆強調，重啟核電並沒有背離非核家園的承諾，「非核家園」目標在去年5月就已達到。賴清德說，政府仍會支持綠能產業發展，可以並行不悖。

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總統賴清德昨在參加童軍節慶祝大會前表示，政府依民意提出核電重啟，須在核安無虞、核廢有解、社會有共識才會進行，未來將關注新技術並持續支持綠能發展。（記者方賓照攝）

男子翁凌哲、夏靖綾、葉騰家前年加入詐欺集團犯罪組織，法官認為，三人分別作為詐欺集團第二層收水手、回水手，已屬於詐團核心成員，重判葉男十年、翁夏兩人各八年有期徒刑。（情境照）

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