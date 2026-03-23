今明暖熱如夏恐破33度 吳德榮揭3波鋒面影響時間點

氣象專家指出，今、明各地大致晴朗穩定，白天偏暖「熱如夏」，預估白天最高溫達33度以上。（資料照）

氣象專家指出，今、明各地大致晴朗穩定，白天偏暖「熱如夏」，預估白天最高溫達33度以上，週三、四鋒面前緣靠近，週五下半天至週六鋒面快速掠過，北部、東半部偶有局部、零星降雨的機率，氣溫略降。下週日、一各地恢復晴朗，不過下週二、三另一鋒面影響，北東再變天。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨低溫比昨晨略升，各地平地最低溫約在16、17度，今、明兩天微弱鋒面滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧；白天偏暖、中南部「熱如夏」，最高氣溫達33度以上，早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫如下：北部17至28度、中部16至31度、南部16至33度、東部16至32度。

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吳德榮表示，週三、四弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；中南部白天仍偏熱，北台雲量略增、高溫微降，東半部的降雨機率略提高。週五下半天至週六微弱鋒面快速掠過，結構鬆散、各地雲量略增，北部、東半部偶有局部、零星降雨的機率，氣溫略降。

吳德榮提到，下週日、一各地恢復晴朗、「熱如夏」，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週二、三另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部短暫雨，氣溫略降。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，且頻繁調整，需持續密切觀察。

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