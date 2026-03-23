日系商場加聯開案 高捷橘線這「三站」可望衝刺運量

高捷橘線O9站土地開發案周邊有Kaohsiung Highline運動公園、苓雅運動中心等大型運動場域，鄰近O9站2號出口，是結合運動園區與 TOD 發展的重要示範。（高市捷運局提供）

高雄捷運橘線O9、O10聯開案陸續上路，加上緊鄰O11的鳳山三井LaLaport可望於今年底開幕，三站串接人氣、將成為橘線整體運量再衝刺的催化劑。

高雄捷運公司統計，捷運紅線今年二月每日平均運量為15萬8339人次，橘線5萬3400人次，輕軌5萬3187人次，輕軌幾乎追上橘線，也讓外界關注橘線動能。

請繼續往下閱讀...

高市捷運局指出，橘線O9苓雅運動園區站、O10與Y18（黃線）衛武營站聯開案陸續啟動，加上緊鄰O11鳳山西站的三井LaLaport可望於年底開張，預期這三站帶動人潮，將成橘線運量上揚的動力。

捷運局說明，O9A基地今年元月與聯上實業與美力營造簽約，預計投入65億元打造兩棟22層住商複合式大樓；BC基地評選三月出爐，欣巴巴團隊預計興建3棟28與31層地上建築，打造結合運動休閒、商辦、飯店與住宅的運動園區，預期2033年10月完工。

橘線O10/黃線Y18站衛武營聯開案去年8月簽約，由華友聯集團、達麗建設與海悅團隊獲選最優申請人，預計投資逾253億元，規劃5棟地上38至52層的複合式建物，打造高雄國際藝文聚落，預計2033至2036年分階段完工。

日商三井不動產集團斥資百億元打造的鳳山三井LaLaport，結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心，去年12月上樑，可望於今年第四季完工開幕，預計引進270家特色店舖進駐，將成南台灣指標商場。

由華友聯集團、達麗建設與海悅團隊共組衛武營聯合開發公司，提出「高雄Midtown藝術中城」的願景，將投資逾253億元，規劃5棟地上38-52 層的複合式建築物，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。（高市府捷運局提供）

鳳山衛武營東側的三井LaLaport，結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心，去年12月上樑，預計最快2026年第四季完工開幕，將引進270家特色店舖進駐，可望成為南台灣重要商業樞紐。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法