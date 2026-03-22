刪減後期構造、擴大定著土地！桃園范姜老屋古蹟公告調整範圍

桃園市政府日前公告調整直轄市定古蹟「新屋范姜老屋」的範圍，刪減部分不具文化資產價值的附屬構造，同時擴大古蹟定著土地範圍。（桃園市文化局提供）

桃園市政府日前公告調整直轄市定古蹟「新屋范姜老屋」的範圍，刪減部分不具文化資產價值的附屬構造，同時擴大古蹟定著土地範圍，社團法人桃園市范姜宗親會日前申請前堂右盡間納入古蹟本體；調整後的古蹟範圍總面積為1692.91平方公尺，建築本體面積約488.06平方公尺，涵蓋正廳、橫屋、院埕等空間。

文化局文化資產科長董俊仁說，新屋范姜老屋為2021年9月公告指定古蹟，經文化局委託團隊進行調查，位於右外橫屋的鐵皮倉庫、外側矮牆及花圃等設施，因分別興建於1980年及2006年，未具文化資產價值，總計約86.17平方公尺，已予以刪減；另中正段413-1地號部分土地約5.57平方公尺同步排除，以回歸古蹟原貌與歷史價值核心。

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董俊仁表示，范姜老屋右外橫屋鐵皮倉庫、外側矮牆及花圃屬後期增建應予剔除，另老屋部分戶外空間屬早期化胎範圍及歷史路徑，基於文化資產價值保存必要與不可分割範圍的原則，擴大古蹟定著土地範圍。

市府另將早期生活場域與歷史路徑納入保存範圍，新增中正段395及397部分地號土地，合計約932.91平方公尺。有助完整呈現范姜家族傳統生活環境與聚落紋理，符合文化資產「整體保存、不可分割」原則，提升古蹟保存深度與歷史脈絡連結。

在指定理由修正部分，范姜老屋興建於1918年，為典型客家三橫屋格局，保留傳統建築「穿瓦衫」防水工法，並可見地方拓墾歷程與家族發展軌跡。建築細部如正堂入口「陶渭傳芳」匾額、磚石牆體、剪黏裝飾等，亦展現當時營造技術與藝術特色。

有趣的是，內政部2023年公布的數字顯示，「范姜」是全國前五大複姓之一，全國姓范姜有4259人，佔總人口數的0.02％，而桃園、新竹姓范姜的人最多；據說乾隆元年，「范姜殿高」來台開墾，發現現在桃園新屋地區是個好所在，因此邀請兄弟們來台開發，結果5個兄弟聯手還真的有一番收穫。咸豐初年，「范姜一族」在該地區建造許多新屋，「新屋」因此得名。

桃園市政府日前公告調整直轄市定古蹟「新屋范姜老屋」的範圍，刪減部分不具文化資產價值的附屬構造，同時擴大古蹟定著土地範圍。（桃園市文化局提供）

桃園市政府日前公告調整直轄市定古蹟「新屋范姜老屋」的範圍，刪減部分不具文化資產價值的附屬構造，同時擴大古蹟定著土地範圍。（桃園市文化局提供）

桃園市政府日前公告調整直轄市定古蹟「新屋范姜老屋」的範圍，刪減部分不具文化資產價值的附屬構造，同時擴大古蹟定著土地範圍。（桃園市文化局提供）

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