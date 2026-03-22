磯釣賽因海象不佳取消！大和事業攜手馬公公所改辦餐會關懷地方

大和盃磯釣賽首度因疫情停擺，轉為公益聯誼餐會。（馬公市公所提供）

原訂舉辦的第11屆「大和盃磯釣邀請賽」，因海象不佳、基於活動安全考量取消。主辦單位大和事業股份有限公司與馬公市公所調整既有規劃，在澎湖菊島行旅舉辦「公益聯誼餐會」，邀集衛生福利部老人之家、天主教澎湖教區附設惠民啟智中心及慢飛天使服務協會等在地社福團體參與，將原有活動能量轉化為回饋地方的具體行動。

此次活動除由各社福單位率員出席外，馬公市民代表吳仁祥、老人之家主任王語莉、惠民啟智中心主任翁秀媚及慢飛天使服務協會理事長林恒梅等人亦到場參與交流。活動以餐敘形式進行，促進各單位之間的互動與經驗分享，讓不同服務體系建立更直接的連結，也使民間資源得以更貼近地方需求。

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馬公市長黃健忠表示，大和事業股份有限公司長年於澎湖推動海洋休閒活動，對帶動澎湖不同季節的觀光型態與戶外參與具有實質助益。此次在賽事取消後仍持續投入公益，轉以聯誼餐會形式關懷在地團體，相關作法務實且具意義。活動中，由馬公市公所與各社福團體共同致贈感謝狀，表達對企業長期投入地方的肯定。

此次活動在簡約安排下順利完成，兼顧交流與公益，也讓原有活動基礎得以轉化為更貼近地方需求的實際行動。

大和盃磯釣賽致贈感謝狀給馬公市長黃健忠。（馬公市公所提供）

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