「泰國阿妹」唱嗨碧潭！新北潑水節路跑開場 人氣樂團壓軸搖擺

有「泰國阿妹」之稱的泰國超人氣樂團MEENTRA INTIRA壓軸演出，讓觀眾聽得如癡如醉。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局為慶祝泰國潑水節並促進多元文化交流，今天攜手泰國貿易經濟辦事處在新店碧潭東岸廣場舉辦「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」，從早晨的路跑揭開序幕，一直到下午有「泰國阿妹」之稱的泰國超人氣樂團MEENTRA INTIRA壓軸演出，現場觀眾隨旋律搖擺合唱，如癡如醉，整場活動共吸引7000位民眾與移工朋友同歡。

移工朋友今在碧潭河畔迎接潑水節的歡樂氛圍，一早先由3公里的健康路跑拉開序幕，隨後登場的泰國傳統舞蹈表演，展現濃厚的異國文化特色。午後由泰國樂團MEENTRA INTIRA壓軸演出，該樂團以女主唱的名字命名，並被封為「泰國阿妹」，台下觀眾高舉手機搖擺，在泡泡與水槍互動交織下，洋溢熱鬧歡樂氣息；「泰國阿妹」在中後段帶來多首浪漫抒情歌曲，更是觸動人心，近2小時的精彩演出，讓現場觀眾嗨翻。

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勞工局長陳瑞嘉致詞表示，新北市外籍移工人數已達9萬多人，其中泰國籍移工8000多人，泰國新住民則近2000人，移工朋友從遙遠的家鄉來台打拚，為經濟發展及公共建設做出寶貴貢獻。為照顧移工朋友，新北市每年都會舉辦與移工母國文化相關的活動，目前已持續辦理10年，今年以健康路跑為活動主軸，並舉行潑水節佛像遊行祈福儀式，泰國勞工部副常務次長Phichet Tongpan、泰國駐台代表文那隆也上台祈福，為新的一年祈願身體健康、平安順利。

勞工局指出，今天活動除了舞台表演，也設置泰國市集、美食區及占卜、義剪、視障按摩與慈濟義診等多元攤位，盼透過潑水節活動，為移工朋友打造熟悉、溫暖的文化交流空間，並讓民眾有機會認識不同文化，促進彼此理解與交流。

新北泰國潑水節活動吸引7000位民眾、移工朋友同歡。（新北市勞工局提供）

今天活動一早在碧潭畔，由3公里路跑拉開序幕。（新北市勞工局提供）

新北「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」，進行佛像遊行及浴佛儀式。（新北市勞工局提供）

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