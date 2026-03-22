週一東北部當心陣雨 金馬、雲嘉南遇濃霧能見度低

中央氣象署預報，週一基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、台東、屏東地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。（資料照）

週一基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨；北台灣高溫約23至27度，花蓮、台東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度，日夜溫差較大。

中央氣象署預報，週一基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、台東、屏東地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，清晨北部地區易有低雲，可能造成局部稍微飄雨的現象，桃園至高雄為多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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溫度方面，北台灣高溫約23至27度，花蓮、台東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度；各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。

離島天氣：澎湖晴時多雲，20至25度；金門晴時多雲，16至22度；馬祖陰時多雲，14至18度。

氣象署提醒，今晚起至明天馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，往返離島請留意航班資訊；夜裡清晨北部及雲嘉南地區亦有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意安全。

紫外線指數方面，全台皆為「中高量級」。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，從明天開始到星期二，各地都受到東南風到偏南風影響，北部與東部多雲到多雲時晴，局部地區有短暫雨，高溫大約維持在26-27度，低溫則在18-19度。

到了星期四與星期五，天氣逐漸好轉。北部降雨趨緩，雲量減少，氣溫回升，高溫可望來到25-27度。中南部則維持晴朗炎熱，高溫接近30度，提醒大家注意防曬與補充水分。

空氣品質方面，週一環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門與清晨及夜晚北部、雲林至台南地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，北台灣高溫約23至27度，花蓮、台東高溫約27至29度，中南部高溫可達27至31度；各地低溫約17至21度，日夜溫差較大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，全台皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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