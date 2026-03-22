反納粹流亡來台！德國物理學家克羅爾點燃台灣物理之火

本月21日是克羅爾教授冥誕120週年。（圖翻攝自德國在台協會）

知道這號人物嗎？戰後台灣第一位理論物理博士教授、台灣大學物理系初創時期最核心角色，原來是來自德國的克羅爾（Wolfgang Kroll）！他當年因為反對納粹，流亡到台灣來，並在當時的台北帝國大學任教，為台灣物理學與核子研究打開國際大門。昨天（21日）是克羅爾冥誕120週年，德國在台協會特別發文紀念這位學術傳奇。

德國在台協會發文紀念克羅爾120歲冥誕

德國在台協會21日在臉書粉專發文：「你知道嗎，台灣第一篇登上國際期刊的物理論文，是由一位德國物理學家發表的？今天適逢沃夫岡·克羅爾（Wolfgang Kroll）教授 120 歲冥誕。身為諾貝爾獎得主海森堡的學生，他在 1941 年為了躲避納粹來到台北，並在戰後留在台大任教超過30年。克羅爾教授不僅培育了台灣首批物理與半導體產業人才，其影響力更跨越至文學界。他在 1992 年於台北過世，留下了橫跨德台的學術傳奇。」

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克羅爾1906年3月21日在德國格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）出生。1930年，才24歲的他就取得當時的名校布雷斯勞大學（University of Breslau，布雷斯勞原本是德國西里西亞地區首府，二戰結束後該地區劃歸波蘭，城市更名為弗羅茨瓦夫，波蘭政府在布雷斯勞大學原址重新建立弗羅茨瓦夫大學，繼承原校的建築風格和學術傳統；德國科隆大學則被視為原校在學術精神與法律地位的承接者）物理學博士學位，隨後幾年在萊比錫（Leipzig）跟隨身為量子力學創始人的諾貝爾物理學獎得主海森堡（Werner Heisenberg），進行博士後研究。

德國在台協會表示，後來納粹黨掌權，克羅爾為了守護科學自由，1937年選擇離開家鄉，逃到了日本，在北海道大學任教；1941年，他才又來到日治台灣，並任教於台北帝國大學預科。戰後，克羅爾受邀轉任國立台灣大學物理學系教授，是戰後台灣第一位擁有理論物理博士學位的專任教授，也是台灣第一位在國際頂尖科學刊物《物理評論》（Physical Review）發表論文的教師。

即便二戰結束，納粹倒台，克羅爾教授依舊選擇留在台灣，在台大一待就是30多年。他不太會中文，主要用英文和日文授課；在1950到70年代，他為台灣培育了早期的一批物理人才，例如早期台大物理系教授很多都師承克羅爾，榮獲NASA頂尖榮譽傑出成就獎的物理學家丘宏義也是他的學生，丘宏義也曾說過克羅爾是自己最尊敬的幾位老師之一。克羅爾被視為「把現代物理帶到台灣的人」、「把物理之火帶到台灣的普羅米修斯」。

克羅爾對台灣的影響甚至跨越到文壇，台灣知名文學家白先勇在其作品《那晚的月光》中，也曾提及克羅爾教授，從白先勇的文字就能感受到克羅爾給學生留下的嚴厲印象。據悉，他是位非常有個性的老師，只要注意到學生分心就會直接開罵、丟粉筆。

1976年8月，克羅爾自台大物理系退休，隔年和台灣原子核物理學家許雲基一同成為名譽教授。但他退休後生活並不是很好，其退休金因為通膨變得很少，甚至得靠學生募款幫助。另外，他當時住在台北一間日式老宿舍幾十年，台大本來想幫他換更好的房子，但被他拒絕，理由是「怕搬家會弄壞東西，也捨不得離開」。後來克羅爾教授的故居真的被保留下來，並被改造成咖啡館，坐落於台大校園附近。1992年2月28日，克羅爾因肺氣腫病逝於台大醫院，享壽87歲。

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