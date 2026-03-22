靈鷲山全國普仁獎登場 60名品德優秀學子獲獎

第16屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮今天（22日）在新北市舉行。三峽區明德高中附設國中的蘇一榛（左三）、土城區清水高中附設國中9年級的戴婕瓴母女（左三、右四），與靈鷲山新北C區監院寶林法師（左二）及家訪志工分享得獎喜悅。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

第16屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮今天（22日）在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚60位全台遴選出來的品德優秀學生，其中新北市有12位，每個「普仁小太陽」將生活的磨難化為向光而行的養分，用各自的生命故事，讓人看見逆境中依然選擇向光而行的良善與溫暖。

就讀新北市土城區清水高中附設國中部的戴婕瓴，母親中風、父親在外打拚，她獨自打理家務，井然有序，更在校園化身小老師教舞，將壓力轉化為分享的快樂。

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林口國中林奎銘自幼喪父，自律向學、成績優異，以醫學系為志向，期許未來能守護病患與辛勞的母親，連續3年獲得靈鷲山地區普仁獎肯定。

瑞芳區欽賢國中謝巧柔將拾金不昧的誠實化為品德的高度，並立志將社會給予的溫暖化作傳承的火炬；三重區光榮國小洪翊軒面對母親罹癌的試煉，選擇成為妹妹的臂膀與學弟妹的榜樣；板橋區新埔國小楊宇蓁多才多藝，關懷生病的阿公，展現獨立與體貼；淡水區正德國中的蔣宇喬，陪伴失智阿嬤就醫、運動，成為溫暖的依靠，並透過音樂療癒自我與他人。

三峽區明德高中附設國中的蘇一榛與瑞芳國中簡羽卉皆以畫筆安頓心靈，將逆境色彩繪成班級的裝飾與未來的憧憬；石門國小曾苡芃在練琴的淚水中學會不放棄，更將這份細膩延伸至照顧流浪貓與家人；新莊區丹鳳高中附設國中李彤安與三重區修德國小黃心岑不約而同捐出長髮幫助癌友，成為校園中最美的風景；新莊區中平國中林睦宸從零挑戰長跑，克服體能極限，這份毅力也用於學業與助人。

第16屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮今天（22日）在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚60位全台遴選出來的品德優秀學生，其中新北市有12位。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

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