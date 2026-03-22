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    首頁 > 生活

    大港開唱受矚目 好過日提4個理由

    2026/03/22 18:59 記者王榮祥／高雄報導
    大港開唱受矚目原因?好過日解析四個理由。（資料照）

    大港開唱受矚目原因?好過日解析四個理由。（資料照）

    自2006年開辦，大港開唱已從獨立搖滾舞台，蛻變成年度盛大的音樂嘉年華，為什麼大港這麼受矚目？臉書社群高雄好過日分析4個理由。

    好過日指出，首先是國內外音樂陣容強大且雅俗共賞，第二是大港開唱團隊的長期耕耘，第三是從解嚴後、民主自由政治環境養成第一代，開始尋求更具個人性與獨特性的聲音，第四為地理文化魅力，高雄水岸港邊景觀的開闊與宜人氣候，及鹽埕極具文化與腹地的魅力，多重因素疊加，造就聽眾瘋狂搶票的大港。

    好過日認為，從城市發展角度來看，大港像是共振般地和水岸發展扣連一起，大港策展人也是創始成員的閃靈團長Doris，2006年相中高雄港邊的開闊，加上高雄市政府對民間年輕文化活動的主動邀請，促成第一屆大港開唱誕生。

    但以現在規模來看，很難想像第一屆大港的票賣很慘，觀眾非常少，主辦方賠了不少錢，攤商也抱怨，初試啼聲跌了很大一跤、但不氣餒。

    在大港每屆進化期間，高市府也奠定未來以水岸沿線的規劃構想，亞洲新灣區、輕軌、高流、鯨魚堤岸、旅運中心、高雄展覽館等建設陸續到位。

    期間，大港隨著越辦越盛大的能量，充分利用港邊社區與地理文化特色，變出更新口味，例如「大雄丸」舞台，是遊高雄港觀光船裡的表演，現今大港橋前身是為音樂祭連接場地的水上暫時浮橋，今年新辦的大港「前夜祭」有塩人大舞台，則在鹽埕第一公有市場舉辦DJ表演，串聯四周社區居民和商家，讓這場嘉華會更具在地意義。

    從點到線，民間豐沛能量配合上公部門的大方向規劃和資源投入，成為眼前盛況。

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