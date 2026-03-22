未來1週南部像夏天！北部、東部天氣多變「轉折時間」出爐

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來1週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來一週微弱鋒面、東北季風接力報到！中央氣象署預報，未來1週天氣變化不大，明天（23日）迎風面會有降雨情形，週三、週四、週六及下週日微弱鋒面通過，東北季風稍增強期間，迎風面降雨略增、北部及東北部天氣稍涼，降至22-23度，其他日子仍有25、26度；而中南部未來1週白天都有28到30度左右，相對溫暖。

微弱鋒面通過、東北季風增強期間，迎風面降雨略增，其他天多為相對穩定的好天氣！中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天有一波微弱的東北風增強，因此迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島、部分大台北山區有局部或零星短暫陣雨；到了週三、週四、週六及下週日有微弱鋒面通過及東北季風稍增強，迎風面基隆北海岸、部分大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部或零星降雨出現。

劉沛滕續指，至於週二及週五東北季風減弱期間，各地天氣相對穩定，僅東半部地區、恆春半島有零星降雨出現，其他地區多雲到晴。不過，未來1週南部山區溫度略微上升，午後容易有零星短暫陣雨狀況。

溫度方面，劉沛滕說，未來一週早晚偏涼，各地18-21度；白天中南部來到28至30度左右，相對較溫暖，而北部、宜蘭、花蓮則是也有25、26度上下，不過要留意的是在東北季風稍增強期間，也就是週三下半天、週四、週六及下週日白天溫度會略微下降，降至22到23度，未來一週各地天氣變化不算大。

劉沛滕提醒，週三之前金門、馬祖，週一、週二清晨夜晚北部、雲嘉南地區容易有局部霧或低雲情形，請留意。另外，雖然未來一週迎風面有點降雨，但其他地區降雨情形不明顯，提醒民眾節約用水。

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