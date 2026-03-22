中東戰事衝擊！醫用手套、抽痰管恐缺貨 洪子仁：應評估啟動國家隊

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁。（資料照）

中東戰爭衝擊全球石化供應鏈，醫療塑膠耗材傳出漲價，恐衝擊醫用手套、抽痰管、氧氣面罩等關鍵醫材供應，專家指出部分醫材價格上漲幅度達5%至20%，評估啟動醫材國家隊模式。

美國與伊朗戰火影響石油運輸，塑膠原料供應傳出吃緊，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今天透過新聞稿表示，目前傳出部分醫材價格漲幅達5%至20%，甚至國際大廠暫停接受報價或延遲交貨2週至1個月，若戰事持續延燒，需提早因應醫材供應隱憂。

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洪子仁說，醫療耗材多屬於高消耗性產品，一旦全球供應鏈因戰爭中斷，單靠醫院囤貨非長久之計，勢必需要系統性的解決方案，呼籲政府以更前瞻的戰略思維，將「醫材穩定供應」提升至國家安全層級。

洪子仁建議比照疫情期間經驗，建構完整的醫材韌性體系。政府應盤點國內相關醫材廠商，評估啟動「醫材國家隊」模式，當國際供應鏈受戰爭或航運中斷衝擊時，國內生產線能迅速啟動生產關鍵性醫材，如抽痰管與各類塑化醫材，以因應長期戰事延長的不確定性。

洪子仁說，衛福部或相關單位應建立「醫材短缺早期預警系統」，當出現國際大廠拒絕報價或交貨大幅延遲等異常狀況時，政府應即時介入協調物資分配，研議提供進貨補貼或價格緩衝機制，以降低成本上漲對醫療體系的衝擊。

洪子仁以新光醫院為例，除院內戰備即時庫存外，院外倉庫塑膠製品備妥1個月以上的庫存量，包含抽痰管、手套、紙尿褲等，以因應短期市場波動。若戰事能在短期趨於穩定，現有庫存絕對足以支撐醫療作業正常運作，各項手術與醫療服務維持穩定，民眾無須過度恐慌。

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