國際黑面琵鷺日傳好消息 高雄大樹舊鐵橋濕地出現33隻

大樹舊鐵橋濕地附近出現黑面琵鷺群聚，數量創歷年紀錄。（莊景淵提供）

今年3月21日是首屆的國際黑面琵鷺日，高雄市大樹區舊鐵橋濕地目前飛來33隻黑面琵鷺，高屏溪自來水管也有約40隻聚集，將掀起候鳥北返高潮。

每年春分前後，黑面琵鷺即將要結束在台灣的度冬行程，準備起程飛返北方高緯度地區，攝影師莊景淵3月19日在大樹區大庄段拍下黑面琵鷺群聚覓食畫面，他當時估算有33隻。大樹區舊鐵橋濕地近年來偶有黑面琵鷺造訪，2023年首度突破二位數，今年再創新紀錄。

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高雄鳥會總幹事林昆海表示，黑面琵鷺數量持續增加，一旦濕地、鹽田棲地數量飽和，黑琵就會往內陸、河口移動，高屏溪已是黑琵穩定出現區域。

林園愛鄉協會創會理事長陳俊強說，今年高屏溪口灘地較少，黑面琵鷺也北移到自來水管棲息，而舊鐵橋濕地離高屏溪口至少10公里以上，還能出現這麼多黑琵，實在是好消息。

高雄鳥會2022年向高雄市水利局認養大樹舊鐵橋濕地，希望透過加強濕地環境的管理，增加重要保育鳥類的棲息環境，打造南部地區重要的生物庇護所與生態戶外教室。

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