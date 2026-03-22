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    首頁 > 生活

    嘉義優鮮蜜甘味鳳梨 日本開賣

    2026/03/22 14:57 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣蜜甘味鳳梨在在日本山口縣開賣。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣蜜甘味鳳梨在在日本山口縣開賣。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府推動農產行銷，將鳳梨推廣到日本，昨縣府與日本丸久株式會社、台農發股份有限公司及打貓果菜生產合作社等代表，在日本山口縣ARUK超市小郡店舉辦「嘉義優鮮－蜜甘味鳳梨嘉年華」開賣記者會，並致贈山口職業籃球隊「Yamaguchi Patsfive」鳳梨，拓展嘉義農產在日本市場的能見度。

    嘉義縣長翁章梁昨在日本行銷鳳梨時說，蜜甘味鳳梨是嘉義縣代表性外銷農產品，果肉細緻、甜度高，深受日本消費者喜愛，今年再度選在山口縣，透過實體銷售、推廣與媒體曝光，讓更多日本朋友認識嘉義鳳梨。

    縣府農業處指出，縣府以共同品牌「嘉義優鮮」推動農產外銷，鳳梨前進日本實績持續成長，2023年外銷金鑽鳳梨與牛奶鳳梨550公噸，2024年增加至750公噸，2025年雖受風災影響，仍出口700公噸，顯示日本對嘉義鳳梨接受度持續提升。

    去年由丸久集團田中康男社長牽線，嘉義縣府去年3月22日捐贈防府天滿宮阿里山檜木賽錢箱，在啟用滿週年前夕翁章梁再次回訪致贈孔明燈，由防府天滿宮宮司鈴木宏明代表收下，象徵台日文化深化，也祈願嘉義農產品在日本市場持續拓展。

    縣府表示，透過不同面向推廣嘉義鳳梨，增加與日本民眾接觸的機會，未來將持續結合通路合作、品牌行銷與多元交流，穩健拓展嘉義優鮮在日本市場的發展空間。

    民眾開心選購嘉義縣的鳳梨。（圖由嘉義縣政府提供）

    民眾開心選購嘉義縣的鳳梨。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右3）在日本山口縣ARUK超市小郡店推銷鳳梨。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（右3）在日本山口縣ARUK超市小郡店推銷鳳梨。（圖由嘉義縣政府提供）

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