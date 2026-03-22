帶動高山觀光 清境攜手梅峰推春季旅遊行程

清境農場與梅峰農場合作，推春季跨園區旅遊行程，圖為旅客與農場綿羊互動。（圖由清境農場提供）

南投仁愛鄉清境農場，近期遭網友質疑人氣下滑，惟清境農場強調，清境去年仍穩居全台高山農場遊憩據點之冠，清境農場即日起至3月31日，也攜手位於同一旅遊軸線的台大梅峰農場的「春之饗宴」活動，推出春季限定套裝行程，盼進一步帶動高山觀光旅遊發展。

清境農場擁有國內獨特的高山牧場風光，曾是國外背包客來台旅遊最愛景點之一，惟近年來因星巴克、紙箱王等指標業者陸續收攤，且因周邊停車場開始收費，引發網友質疑人氣下滑，觀光沒落。惟清境農場表示，去年農場入園達68萬9000人次，且網路溫度計DailyView的輿情分析，顯示清境在去年仍穩居全台高山農場遊憩據點之冠。

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清境農場最近則與台大梅峰農場合作，規劃跨園區旅遊路線，整合清境草原景觀與梅峰春季花卉展演，串聯牧場體驗與花季活動，提供多元旅遊內容。遊客可先在清境農場與馬匹、綿羊互動，再前往梅峰農場欣賞花卉景觀，形成完整春季旅遊動線，甚至可規劃進一步到合歡山健行登山。

清境農場表示，跨園區合作有助延長旅客停留時間，並帶動周邊產業發展，提升區域觀光效益，活動推出後預約反應熱烈，多數梯次已額滿，顯示春季高山觀光需求持續成長，並未沒落。

清境農場去年入園達68萬9000人次。（圖由清境農場提供）

台大梅峰農場春季百花爭妍，每年推出的「春之饗宴」活動，吸引大批遊客前往賞花。（資料照）

台大梅峰農場鬱金香繽紛亮麗，美不勝收。（資料照）

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