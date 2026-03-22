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    首頁 > 生活

    AI智慧小車競賽落幕 新北學生拿25項佳績展科技實力

    2026/03/22 14:22 記者羅國嘉／新北報導
    透過跨域學習，培養跨域整合與解決問題的能力。（圖由教育局提供）

    透過跨域學習，培養跨域整合與解決問題的能力。（圖由教育局提供）

    第7屆「START! AI智慧小車全國競賽」日前於新北市江翠國中登場，吸引全國高中、國中及國小共156支隊伍參賽。學生運用影像辨識、自走車控制及程式設計等技術，展現人工智慧結合自走車的學習成果。這屆競賽，新北市學生表現亮眼，共獲25項獎項，包括特優1件、優勝1件、佳作15件、優質構想獎2件、最佳潛力獎2件、最佳創意獎2件、最佳造型獎1件及社區推廣獎1件，充分展現新北市長期推動AI與科技教育的累積成果。

    這屆競賽以十二年國教科技領域課綱為基礎，主題設定為「智慧物流」，透過任務導向與實作挑戰，引導學生運用程式設計、影像辨識、感測控制、運算思維及機械設計等科技能力。參賽隊伍須完成自動化物流分揀、導航避障等任務，在模擬真實產業情境中學習分析問題、優化設計與完成任務，培養跨域整合及解決問題的能力。

    新北市教育局長張明文表示，人工智慧已成為全球科技發展的重要趨勢，教育必須同步強化科技學習與創新環境，讓學生從「理解科技」邁向「應用與創造科技」。新北市長期結合科技課綱，推動校校有科技課程與創客空間，透過各類競賽與跨域學習活動，培養學生觀察問題、提出解方及團隊合作能力，建立AI時代所需的科技素養。

    教育局表示，未來將持續落實十二年國教科技課綱，推動「AI科技素養教育計畫」，並透過自造教育與科技中心研發創新教案，深化「校校有AI」學習環境，同時支持科技高中與相關實驗班發展。整合產官學資源並強化師資培力，打造完整科技教育支持系統，讓學生在實作與探索中培養面對AI時代的關鍵能力。

    參賽隊伍須完成自動化物流分揀、導航避障等任務。（圖由教育局提供）

    參賽隊伍須完成自動化物流分揀、導航避障等任務。（圖由教育局提供）

    高中創意組最佳創意獎三重高商。（圖由教育局提供）

    高中創意組最佳創意獎三重高商。（圖由教育局提供）

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