新北推「Go AI競賽」 學生化AI為智慧助教展現自主學習力

特優獎復興商工美術科AI輔助SEL無性別特徵茶具組。（圖由教育局提供）

新北市教育局推「自主學習Go AI競賽」，鼓勵學生善用AI工具展開自主學習與專業探索，從興趣出發找方向、從實作中練能力，培育兼具理論思維與實作能力的未來人才。透過競賽，學生將ChatGPT、Gemini、NotebookLM等生成式AI轉化為「個人化智慧助教」，打造專屬學習藍圖，讓AI真正融入學習現場。

教育局指出，新北持續推動AI教育創新，除發布首本《Google Gemini AI教學手冊》及《新北市AI課程實踐行動研究彙編》，也鼓勵教師將AI融入教學設計，協助學生突破資料整理、知識統整與自主探究的學習門檻。此次競賽結合技職教育強調的「做中學」精神，引導學生從生活議題、個人興趣與專業領域出發，讓AI成為深化學習與完成作品的重要助手。

請繼續往下閱讀...

承辦學校泰山高中指出，競賽項目聚焦學生自主學習歷程與AI應用能力。初賽由學生提交書面成果，說明學習目標、實踐歷程與反思內容；入圍決賽者再進行口頭發表，分享AI如何協助資料蒐整、學習規劃與成果產出。評選標準除了成果完整度與表達能力，也重視學生是否透過AI深化學習與跨域整合，展現從想法到實作的行動力。

此屆競賽特優獎由復興商工美術科王紫昕獲得。她擁有8年陶藝經驗，勇於探討性平議題，透過AI輔助資料整理與圖像生成，將社會觀察具象化，轉化為兼具「被保護、被療癒、被相信」意涵的無性別茶具組。作品歷經多次修正，最終完成將自我成長融入陶土的藝術探索。

教育局表示，這次競賽總獎金達3萬5000元，並頒發教育局獎狀肯定學生努力。從AI學習工具到創作作品，新北學生將科技轉化為探索世界的助力，也在自主學習中找到興趣與方向，展現AI時代技職教育的多元可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法