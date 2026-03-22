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    首頁 > 生活

    苗栗農改場導入黑水虻與微生物幫吃雞糞 大幅減少體積跟處理時程

    2026/03/22 13:08 記者楊媛婷／台北報導
    將黑水虻幼蟲混合微生物製劑後，可大幅減少雞糞的體積跟處理時程。（苗栗場提供）

    將黑水虻幼蟲混合微生物製劑後，可大幅減少雞糞的體積跟處理時程。（苗栗場提供）

    隨國內吃雞增加，雞隻在養量也持續上升，雞隻產生的糞便也增加，但傳統堆肥處理時程卻要長達150天，為協助雞糞快速去化，農業部苗栗農改場透過黑水虻搭配微生物，讓處理時程縮短到102天，並且讓雞糞體積減量近半。

    台灣每年產生的雞糞量達217萬公噸，目前雞糞通常先是自然風乾後再發酵造粒，但常因腐熟度不足，導致在田間施用後會有產酸等問題，引發作物生長障礙。

    苗栗場場長施佳宏表示，為改善痛點，因此透過有驚人攝食效率、可快速轉化有機物的黑水虻幼蟲，搭配該場研發的微生物製劑「苗栗活菌2號」（液化澱粉芽孢桿菌），以加速有機質的分解與腐熟，在蛋雞場試驗後，發現雞糞堆積高度從原本的61公分降到30.6公分，體積減量率達49.8%，較原本方式的體積減量率3.3%大幅提高，並且時程也只需要102天，也較原本需時150天大幅減少處理天數，整體提升效率達60%。

    苗栗場表示，不僅可減量與減少時程外，再透過添加適量的碎枝、落葉作為調整材，可有效稀釋銅、鋅濃度達到肥料品目規定，還能調整碳氮比至20，可符合優質堆肥的狀態，未來將持續推廣到蛋雞場，希望可從源頭減量。

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