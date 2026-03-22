「三指歌手」蔡佩芙曾受異樣眼光 永不放棄找到人生舞台

蔡佩芙受邀到學校分享生命故事，傳達正能量。（蔡佩芙提供）

33歲「三指歌手」蔡佩芙出生時因左手缺指，僅有3根手指是完整的，右手也因併指，1歲起共進行3次手術才恢復正常，然而每當她伸出手時，就會吸引旁人異樣眼光，讓她不禁埋怨「為什麼是我？」直到國小，蔡佩芙嘹亮、甜美的歌聲被老師發掘加入合唱團，國中參加歌唱比賽得獎，走上歌手之路，並在家人的支持下，坦然無懼地面對人生高低起伏，生命故事令人動容，成為校園演唱會、公益講座熱門邀約表演者。

蔡佩芙一出生時，左手缺指、僅有3根手指完整，右手的手指則併在一起，1歲起接受3次手術將手指分開，恢復正常功能。

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因為左手缺指、無法按壓煞車，她騎機車時比一般人更吃力；因手指的肢體障礙購買優惠車票搭火車，也因外表看不出來，而重複遇到列車長要她拿證件驗票，引來車廂其他乘客異樣眼光。

不過「上帝關起一扇門，也為我開啟了一扇窗。」蔡佩芙說，當她求學時因手指缺指，遭到同學嘲笑甚至遇到霸凌情形，在音樂課卻被老師發掘歌唱天賦，國小起加入合唱團，因為音樂、老師及家人的支持，讓她獲得往前走的勇氣。

父親原本自己開公司，無奈後來家道中落，從國中開始蔡佩芙就透過參加校外歌唱比賽賺取2000、3000元不等獎金，做為家庭支出的補貼，父母也因此發現「女兒很會唱歌」，不僅成為女兒的粉絲，還幫忙注意各大比賽資訊、帶著她征戰大小比賽，19歲時參加蔡依林歌唱大賽，還獲得冠軍、與偶像蔡依林合照機會。

蔡佩芙進入社會後，透過到校園、身障團體公益表演分享自身生命故事，3月14日在教會完婚、餐廳宴客，還選購嘉義市再耕園咖啡庇護工場的公益喜餅，支持庇護工場員工穩定就業。

蔡佩芙表示，從原料準備、麵團製作到壓模塑形、烘焙包裝，每位員工很努力工作，從中建立技能與自信，她一路走來人生起起伏伏，希望藉此傳達相信自己、永不放棄，及「我們愛，因神先愛我們」的信仰與信念。

新婚的蔡佩芙購買再耕園公益喜餅，行動支持庇護工場員工。（嘉義基督教醫院提供）

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