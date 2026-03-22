鳶嘴山步道引導繩遭惡意切斷破壞 警方調查將依法送辦

鳶嘴山步道引導繩遭惡意切斷破壞。（林業署提供）

台中市和平區熱門登山路線的鳶嘴山步道引導繩遭惡意切斷破壞，林業及自然保育署台中分署目前已會同警方完成蒐證，將修繕調整引導繩位置，全案並朝涉嫌妨礙公務罪偵辦；經統計，引導繩共被割斷15處、28處則鬆綁，影響民眾登山安全，山友痛批割繩者像殺人行為，太可惡。

林業保育署台中分署透過網路發布緊急提醒指出，鳶嘴山步道27.3K支線引導繩遭破壞，請山友務必注意安全。台中分署今天表示，19日接到山友通報，鳶嘴山路線27.3K支線發現多處攀爬輔助引導繩疑似遭人為割斷，20日完成全段巡查，昨並會同台中市警察局和平分局雪山派出所蒐證完成，經全面巡查統計，割斷共15處，另有28處鬆綁，請近期規劃前往的山友務必提高警覺。

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台中分署除啟動全面巡檢，派員前往現場勘查，針對有安全疑慮的引導繩，先行拆除並收回，避免誤用，並於步道入口加強安全提醒，目前全案已朝涉嫌妨礙公務罪偵辦，並將研議提起民事損害賠償，原建置經費約23萬元，相關損失金額尚待廠商估算。

台中分署表示，鳶嘴山為中部熱門登山路線，地形具挑戰性，安全永遠是第一優先，呼籲大家共同守護山林環境，勿破壞公共設施； 山友獲知訊息後大罵破壞者根本在謀殺山友，和2年前鳶嘴山步道2到3K被割光一樣，破壞者的行為像殺人。

林業保育署台中分署於3月20日已製作緊急告示，後續將於步道口導覽牌設置安全提醒。（林業署提供）

鳶嘴山為中部熱門登山路線，地形具挑戰性。（林業署提供）

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