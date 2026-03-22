確保環境安全！基市府啟動托嬰中心監視器檢測

基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）及早規劃，啟動基隆市公、私立18處托嬰中心監視器系統健康檢查作業。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

為確保托嬰中心幼兒照護環境安全無虞，因應中央將補助各縣市政府建置托嬰中心監視器影像上雲端政策，基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）及早規劃、提前作業，啟動基隆市公、私立18處托嬰中心監視器系統健康檢查作業，針對18處公私立托嬰中心進行全面盤點與檢測，視情況提供專業建議與技術輔導，以利後續設備建置。

基隆市兒少處處長吳雨潔表示，今年的系統健康檢查由查核小組依循嚴謹標準，針對各托嬰中心的「需求確認」、「整體環境評估」、「現場規劃及優化建議」及「設備健康檢查」等4大關鍵項目進行逐一檢視，確保現有設備與環境條件符合後續雲端系統建置及實際使用需求，檢查內容除包含監視器設備運作狀況、影像清晰度、錄影保存功能及系統穩定性外，也同步就場域配置、線路規劃及設備更新需求提供專業建議，於查核過程中，視實際情況提供必要的技術輔導，確保整體系統安全與穩定。

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吳雨潔說，嬰幼兒的安全與家長的信任，是托育服務最重要的基礎，未來將配合中央政策持續推動監視器影像上雲端相關建置作業，並適時補助各中心汰換監視器設備所需經費，確保整體系統安全與穩定，與各中心一同守護幼兒的安全，全面強化托嬰中心的安全管理機制，打造更安心、優質的托育環境。

基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）及早規劃，啟動基隆市公、私立18處托嬰中心監視器系統健康檢查作業。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

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