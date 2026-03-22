未來1週東北季風通過！ 迎風面轉濕涼時間曝光

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

今天陽光露臉！中央氣象署預報，未來1週天氣算是穩定，但受到3波微弱鋒面及東北季風影響，明天、週三至週四、週六迎風面會有局部降雨，北部溫度略微下降至22、23度，中南部未來1週白天普遍28～30度，影響較小。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來1週天氣算是穩定，不過迎風面地區受到3波東北風影響，因此會有不定時降雨的情形。今天清晨北部有零星降雨，到了白天轉晴，陽光露臉，因此今天全台天氣穩定，僅恆春半島有零星降雨，午後花東、南部山區有少部分零星降雨；明天受到一點東北風影響，大台北地區、東半部及恆春半島有局部降雨機率。

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劉沛滕指出，週二天氣變好，水氣相對減少，僅少部分迎風面東半部有零星降雨；週三、週四微弱鋒面通過、東北季鋒稍增強，因此基隆北海岸、東半部有局部降雨；週五東北季風減弱，天氣較好，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。預計週六會有下一波鋒面通過或東北季風增強，不過目前預報的不確定性較大，民眾可留意氣象署最新預報。

溫度方面，劉沛滕表示，由於東北季風對中南部影響較小，因此未來1週白天普遍有28～30度，早晚18～20度，日夜溫差大；北部則是在東北季風南下期間，週三、週四及週六白天溫度略微下降，降至22、23度，其他天白天25～28度，早晚也是18～20度。

劉沛滕提醒，週三前金門、馬祖，明天、週二清晨夜間北部、雲嘉南地區可能有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

未來1週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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