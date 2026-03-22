不只油價上漲！「醫材恐斷鏈」價格飆5至20％ 醫院壓力大增

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁。（資料照）

中東局勢動盪牽動全球油價與石化原料價格波動，連帶衝擊醫療院所日常所需的塑料耗材供應。醫界指出，包括醫用手套、抽痰管、氧氣面罩等關鍵醫材，近期已出現價格上揚與交貨延遲情形，對醫療體系形成潛在壓力。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，面對戰事引發的供應鏈「蝴蝶效應」，國內醫療院所已啟動應變機制，確保醫療服務不中斷。以新光醫院為例，除院內備有即時庫存外，也在院外倉庫針對手套、抽痰管、紙尿褲等高耗材備妥超過1個月存量，以因應短期市場波動。

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洪子仁指出，若戰事能在短期內趨於穩定，現有庫存足以支撐醫療作業，各項手術與診療服務不受影響，民眾無須過度恐慌。然而，一旦衝突持續延燒，中長期風險將逐漸浮現。目前已有部分醫材價格上漲約5%至20%，甚至出現國際大廠暫停報價或延遲交貨2週至1個月的情況，對本已承受營運壓力的醫療院所而言，恐雪上加霜。

他進一步說明，醫療耗材屬高頻使用物資，若全球供應鏈因戰爭或航運中斷而受阻，單靠醫院囤貨並非長久之計，必須透過制度性解方提升整體韌性。

對此，洪子仁呼籲政府以國安層級看待「醫材穩定供應」，比照疫情期間經驗，建立完整的醫療物資韌性體系。他建議，政府應盤點國內醫材產業能量，評估推動「醫材國家隊」，在國際供應受阻時能迅速啟動生產，優先供應抽痰管等關鍵塑化醫材，提升自給能力。

此外，他也建議建立「醫材短缺早期預警系統」，當出現拒絕報價或交貨延遲等異常狀況時，政府能即時介入協調，並研議提供進貨補貼或價格緩衝機制，減輕醫療院所成本壓力。

洪子仁強調，醫療院所是守護國人健康的最後防線，面對國際局勢不確定性，除了醫院端強化庫存與風險管理，更需要政府與產業共同合作，打造穩定供應鏈，確保台灣醫療體系持續運作不中斷。

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