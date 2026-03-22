木棉花下吟遊台灣 台灣詩路音樂會邁入第26年

3位表演者現場演唱台灣詩人作品。（記者劉婉君攝）

木棉花正值盛開，一年一度的台灣詩路詩歌吟唱音樂會今（22）日在台南市鹽水區登場，多位詩人及表演者以吟唱方式吟遊台灣，讓春天假日充滿詩意。

台灣詩路詩歌吟唱音樂會每年3月於木棉花季舉辦，今年邁入第26年，詩人林明堃、方耀乾、路寒袖、向陽等接力上台吟詩，還有台灣新民歌走唱團陳潔民、周淑貞、曹瑛敏等人吟唱詩作，各地不少藝文界人士前往參與。

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台灣詩路2側種植成排的木棉，橘紅色花朵綻放，樹下的竹簡陶板則寫著一首首台灣詩，吸引許多人駐足拍照。

台南市月津文史發展協會執行長林明堃表示，台灣詩路有現代詩與古典詩2條，古典詩從沈光文開始，現代詩以賴和為起始，每首作品依詩人的出生年排序，每條約3、400公尺，詩作串聯有如時間的河流，加起來可說是台灣400年。

林明堃說，協會每年在3月舉辦音樂會，邀請台灣詩人來吟自己的詩，周邊近年也種植蜀葵、觀音蓮、南洋櫻等，努力打造成為桃花源。他也在會中宣布明年起將交給兒子接手，自己則將退居幕後，不過由於活動未獲政府經費支持，僅靠協會恐難以支撐，明年可不可以舉辦，目前還無法考慮。

節目總監方耀乾致詞表示，台灣詩人寫的台灣詩比唐詩還多，但大多數只知唐朝有詩人，不知台灣詩人，希望透過活動讓更多人認識台灣詩，而今年也可能是活動以音樂會形式舉辦的最後一次。

鹽水區長長陳文琪也在會中吟誦以AI寫的詩，並希望台灣詩路詩歌吟唱活動即使轉型，明年仍能繼續辦下去。

詩人方耀乾吟誦詩作。（記者劉婉君攝）

台灣詩路詩歌吟唱音樂會每年3月於木棉花季舉辦，今年邁入第26年。（記者劉婉君攝）

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