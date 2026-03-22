台中公車智慧站牌普及率僅2成3 議員痛批批建置牛步、故障頻傳

陳俞融議員批評台中市公車智慧型站牌建置進度緩慢，且現有設備故障率高。（陳俞融提供）

民進黨台中市議員陳俞融指出，台中市政府力推的公車智慧型站牌建置進度緩慢，且現有設備故障率高，讓原本應便民的設施反成民怨來源，要求交通局應加速建置並落實維護，別讓「智慧交通」淪為口號。

陳俞融表示，根據市府最新統計資料顯示，截至今年2月，台中市全公車站位共有7292處，但智慧型站牌僅1720座，普及率低至23.6%。全市有超過七成五的公車站牌仍是傳統站牌，民眾無法即時得知公車動態，對於長輩與通勤族極不友善。

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陳俞融指出，目前智慧型站牌的建置速度令人擔憂，雖然112年新增了260座，但到了113年竟然全年僅新增6座，呈現斷崖式下跌，去年也僅回升至200座，依照此龜速進度，台中市要達到智慧公車站牌高普及率恐遙遙無期。

除了建置速度慢，陳俞融指出，既有設備的妥善率更是大問題。根據市府資料，智慧型公車站牌的維修次數居高不下，112年維修524次，113年更暴增至813次，114年亦有401次。其中最常見的維修態樣竟是「接獲報修但現場運作正常」，這顯示系統後台與前端顯示資訊恐有落差，或是設備時好時壞呈現不穩定狀態，讓民眾看著黑屏或錯誤資訊乾著急，甚至發生「公車來了站牌卻沒顯示」的窘境。

陳俞融強調，智慧型站牌的優勢在於提供精準的到站資訊，減少民眾候車的焦慮感，但目前僅兩成多的覆蓋率，加上頻繁的故障維修與不穩定的系統，已讓智慧站牌的效益大打折扣。

陳俞融要求市府應檢討建置策略，編列充足預算加速提升覆蓋率，並針對頻繁故障的機型與路段進行總體檢，確保系統穩定運作，真正落實智慧交通的便利性，不要讓市民對台中市的大眾運輸失去信心。

陳俞融議員批評台中市公車智慧型站牌建置進度緩慢，且現有設備故障率高。（陳俞融提供）

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