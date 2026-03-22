南市議會換裝「友善鳥類防撞窗貼」 鳥會理事長打100分

南市議會設置防撞窗貼打造友善鳥類環境。（記者蔡文居攝）

防範鳥類遭「窗殺」悲劇，南市議會近日在廳舍設置友善鳥類防撞窗貼，以實際行動為都市鳥類打造更安全的飛行環境，台南鳥會理事長蔡旺詮高度肯定議會的友善鳥類措施。

蔡旺詮表示，「今日鳥類，明日人類」，都市擴張開發，已影響其他物種的生存，建立生物多樣性生態環境，是當前重要的環境議題。據悉，市議員穎艾達利對窗殺議題一直很關心，議長邱莉莉願意以行動支持友善鳥類措施，值得100分的肯定，尤其，環團對民代的印象並不是很好，這樣小小的改變，讓人民有感，而公部門能帶頭示範，這非常棒，值得大力嘉許，希望其他單位也能效法跟進。

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南市議會表示，現代建築大量使用的玻璃帷幕與大面窗戶，常因反射天空樹木或高度透明，導致鳥類產生視覺錯覺而高速撞擊傷亡，為解決此一「隱形危機」，議會特別將機關意象融入點狀圖樣設計中，廣泛貼設於廳舍玻璃上，此舉能有效破壞玻璃的反射面與穿透感，協助鳥類清楚辨識建築物為實體阻隔面，進而大幅降低誤撞機率，保障鳥類生命安全。

邱莉莉表示，期盼能發揮領頭羊的作用，喚起更多政府機關、各級學校及廣大市民對生態保育的重視。

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