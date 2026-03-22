嘉義市推出AI旅遊書 結合LINE平台規劃專屬旅遊行程

嘉義市政府日前參加2026智慧城市展，市長黃敏惠（右）體驗智慧旅遊新模式。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處推動智慧旅遊服務，推出結合生成式AI技術的「AI旅遊書」，並以LINE官方帳號「今天就回嘉」服務平台，透過更直覺、生活化方式，協助想到嘉義旅遊的民眾規劃專屬行程。

日前2026智慧城市展在台北市南港展覽館舉行，市長黃敏惠在展館體驗「AI旅遊書」對話式操作流程，展現旅遊規劃從傳統搜尋升級為智慧互動新模式。

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黃敏惠表示，嘉市近年成為遊客出遊首選目的地，期待為民眾打造便利、充滿個性的遊程；市府結合「今天就回嘉」官方LINE帳號，打造以人本為核心概念的AI旅遊書，旅客只要加入「今天就回嘉」帳號為好友，就能透過對話，獲得量身訂製的旅遊建議，過程像和朋友聊天一樣輕鬆，讓智慧旅遊體驗更便利、快速。

建設處長羅資政表示，嘉義市「今天就回嘉」LINE官方帳號自2023年推出以來累積超過123萬好友，成為串聯市府、在地商家與民眾的重要數位橋梁。此次導入AI技術，將官方帳號化身最懂嘉義的在地旅伴「阿嘉」，民眾輸入如旅遊天數、旅伴類型或偏好的旅遊風格等需求，就能快速分析、生成完整行程建議。

羅資政說，AI旅遊書還串聯LINE旅遊平台及市府嚴選店家，包括嘉市好店、潮選店與食安優良三金店家等數百家在地商家；生成的行程不僅可自由分享與編輯，也能直接連結Google地圖、以及住宿或體驗預訂網頁，打造吃、住、玩一站式的智慧旅遊體驗。

嘉義市政府推動結合AI及LINE帳號平台的智慧旅遊新模式。（嘉義市政府提供）

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