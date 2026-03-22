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    首頁 > 生活

    南投歡慶開齋節 街頭充滿濃濃異國風情

    2026/03/22 10:22 記者張協昇／南投報導
    南投市21日封街舉辦開齋節主祭禮活動，約700名移工參與。（南投警分局提供）

    南投市21日封街舉辦開齋節主祭禮活動，約700名移工參與。（南投警分局提供）

    南投縣約有7000名印尼籍移工，多數信仰伊斯蘭教，南投市昨（21日）即舉辦一場開齋節主祭禮（會禮）活動，由教士帶領移工誦讀古蘭經文，並勉勵信眾於新的一年持續自律向善、關懷弱勢，約700名移工穿著印尼傳統服飾參加，現場氣氛莊嚴溫馨，也讓南投市街頭出現濃濃的異國風情。

    開齋節為伊斯蘭教最重要的節慶之一，象徵齋戒月（Ramadan）圓滿結束，對全球穆斯林而言，是表達感恩、家人團聚及共享佳餚的重要時刻，其意義相當於華人農曆新年。

    2026年開齋節已於20日日落後正式展開，中華官心協會昨於南投市南崗工業區的仁和路會址及周邊道路，為信仰伊斯蘭教的移工舉辦主祭禮活動。禮拜開始前，依伊斯蘭傳統先行「開齋捐」，由信眾捐助貧困者以展現關懷精神，隨後由印尼最大伊斯蘭組織「NU伊斯蘭教士聯合會」台灣分部教士帶領誦讀古蘭經文，並勉勵信眾於新的一年持續自律向善、關懷弱勢。

    儀式最後，信眾以阿拉伯語互道「Eid Mubarak」（意為開齋節吉慶）祝福彼此，並共享椰棗、甜茶、香蕉湯及各式炸物等傳統開齋美食，洋溢節慶喜悅氣氛。

    南投警分局也派員到場協助交通疏導與維護秩序，並進行防詐、不酒駕、交通安全、婦幼保護及防制人口販運等宣導工作，透過協會理事長官宸誼協助翻譯，促進警方與印尼籍移工面對面交流，深入了解其在治安、交通及生活上的需求。

    南投市21日舉辦一場開齋節主祭禮活動，印尼籍移工穿著傳統服飾參加，充滿異國風情。（南投警分局提供）

    南投市21日舉辦一場開齋節主祭禮活動，印尼籍移工穿著傳統服飾參加，充滿異國風情。（南投警分局提供）

    南投市21日舉辦開齋節主祭禮活動，警方到場進行防詐與交通安全等宣導。（南投警分局提供）

    南投市21日舉辦開齋節主祭禮活動，警方到場進行防詐與交通安全等宣導。（南投警分局提供）

    南投市21日舉辦開齋節主祭禮活動，由教士帶領信眾誦讀古蘭經文。（南投警分局提供）

    南投市21日舉辦開齋節主祭禮活動，由教士帶領信眾誦讀古蘭經文。（南投警分局提供）

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