集結台日育種大師心血 來士林官邸玫瑰園賞「藍色引力」、「抹茶玫瑰」

抹茶玫瑰。（圖由園藝所提供）

士林官邸玫瑰園進入最佳觀賞期，展現多層次美感，台北市工務局公園路燈工程管理處園藝管理所表示，園內數款特殊品種背後，凝聚了眾人心血，日本頂尖育種家木村卓功的「藍色引力」，淡紫色調散發冷冽高雅氣息，抗病性極佳；台灣育種大師許古意的「紫珊」，生長韌性強健，適應在地悶熱氣候。過去民眾常認為名貴玫瑰難伺候，但只要挑選合適品種，也能在自家陽台復刻官邸芬芳。

園藝所指出，進入士林官邸玫瑰園後，穿梭花叢間，可見極具質感的「藍色引力」，花色罕見並克服傳統藍紫色系玫瑰嬌弱的缺點，與之交相輝映的是花瓣層次分明、旋律輕快的「西西里舞曲」；色深邃如紫色珊瑚的「紫珊」，在綠意簇擁下格外沉靜優雅。從濃郁咖啡牛奶色，緩緩轉為柔和薰衣草紫的「可可洛可」，完美演繹迷人的莫蘭迪色調，以及打破色彩疆界「抹茶」玫瑰，清新脫俗。

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園藝所提到，這5款特殊品種皆具優異抗病特質，即便處於潮濕環境下也能展現強韌生長力，同時意味只要挑選合適的強健品種，一般民眾也能在自家陽台輕鬆復刻官邸級的芬芳。隨著春意漸濃，不妨抽空前往這座中西園藝美學融為一體的綠意秘境，漫步於園內小徑，享受由200餘種玫瑰與育種工藝交織出的繽紛景致。

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